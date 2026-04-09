Răzvan Lucescu a fost copleşit de emoţii pe Arena Naţională, acolo unde românii de rând şi oamenii din sport au venit să îşi ia adio de la Mircea Lucescu, unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului.

Jurnaliştii greci au acordat spaţii largi tragediei din România şi au vorbit şi despre imaginile cu antrenorul lui PAOK, care a plâns în mai multe rânduri.

Reacţia grecilor după ce l-au văzut pe Răzvan Lucescu plângând pe Arena Naţională

“Imagini copleşitoare cu Răzvan Lucescu prăbuşit emoţional pe Arena Naţională, acolo unde a fost prezent la funerariile tatălui său, care a murit la 80 de ani.

Fotbalul din România plânge după dispariţia lui Mircea Lucescu, evident aici fiind şi familia şi fiul său, Răzvan Lucescu. Antrenorul lui PAOK a călătorit la Bucureşti să stea alături de tatăl său când acesta încă se afla în viaţă şi s-a trezit plin de emoţii pe stadion, printre oamenii care îi aduc lui Lucescu un ultim omagiu.

Vizibil afectat şi cu lacrimi în ochi, Răzvan a fost prezent la zilele de adio dedicate tatălui său, tot acolo fiind prezente figuri proeminente ale sportului românesc”, au scris cei de la gazzetta.gr.