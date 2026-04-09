Home | Extra | Reacţia grecilor după ce l-au văzut pe Răzvan Lucescu plângând pe Arena Naţională

Dan Roșu Publicat: 9 aprilie 2026, 9:04

Comentarii
Răzvan Lucescu, la funerariile de pe Arena Naţională - Profimedia Images

Răzvan Lucescu a fost copleşit de emoţii pe Arena Naţională, acolo unde românii de rând şi oamenii din sport au venit să îşi ia adio de la Mircea Lucescu, unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jurnaliştii greci au acordat spaţii largi tragediei din România şi au vorbit şi despre imaginile cu antrenorul lui PAOK, care a plâns în mai multe rânduri.

“Imagini copleşitoare cu Răzvan Lucescu prăbuşit emoţional pe Arena Naţională, acolo unde a fost prezent la funerariile tatălui său, care a murit la 80 de ani.

Fotbalul din România plânge după dispariţia lui Mircea Lucescu, evident aici fiind şi familia şi fiul său, Răzvan Lucescu. Antrenorul lui PAOK a călătorit la Bucureşti să stea alături de tatăl său când acesta încă se afla în viaţă şi s-a trezit plin de emoţii pe stadion, printre oamenii care îi aduc lui Lucescu un ultim omagiu.

Vizibil afectat şi cu lacrimi în ochi, Răzvan a fost prezent la zilele de adio dedicate tatălui său, tot acolo fiind prezente figuri proeminente ale sportului românesc”, au scris cei de la gazzetta.gr. 

Reclamă
Reclamă

Fanii îi pot aduce un omagiu lui Mircea Lucescu şi joi, la Arena Naţională

După ce miercuri, sute de oameni i-au adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu, fanii pot face acest lucru şi joi, la Arena Naţională, până la ora 20.00. Mircea Lucescu a murit, marţi, la 80 de ani şi va fi înmormântat, vineri, cu onoruri militare.

Programul de vizitare va continua şi pe parcursul zilei de joi, între orele 10:00 şi 20:00. Toţi cei care l-au admirat pe „Il Luce” sunt invitaţi să îi aducă un ultim omagiu la Arena Naţională.

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
