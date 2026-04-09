Arne Slot recunoaşte că Liverpool a scăpat uşor în turul cu PSG: “Am fost în modul de supraviețuire. Am avut noroc”

PSG e favorită la calificarea în semifinalele Ligii Campionilor, după ce a învins-o în turul sferturilor pe Liverpool, cu 2-0, pe teren propriu. Diferenţa de scor putea fi însă mai mare. O recunoaşte chiar şi Arne Slot, antrenorul cormoranilor.
“Dacă privim jocul în ansamblu, cred că am fost norocoși că am pierdut doar cu 2-0, deoarece ei au creat mai multe ocazii decât golurile marcate.
Arne Slot: “Am avut noroc”
Chiar dacă primul gol a fost dur, deoarece nu ne amenințaseră și a venit dintr-un șut deviat, ulterior au avut multe ocazii să înscrie și alte goluri
Cred că este foarte pozitiv pentru noi că rămânem în joc pentru calificare. Acum îi vom primi pe Anfield și știm cu toții cât de mare diferență poate face Anfield pentru noi.
Am fost în modul de supraviețuire în mari părți ale jocului, dar poate că și din cauza perioadei sezonului în care ne aflăm suntem în modul de supraviețuire.
PSG a fost echipa mai bună, dar nu am renunțat și de aceea avem încă o șansă. Ne-au ținut în viață prin faptul că nu au fructificat câteva ocazii clare”, a spus Slot, la finalul meciului.
PSG – Liverpool 2-0
După startul de meci în care campioanele Europei şi Angliei au ţinut un moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu, parizienii au deschis scorul destul de repede, prin Desire Doue, care a înscris superb din colţul careului, cu un şut plasat.
Portarul lui Liverpool, Mamardashvili, i-a refuzat golul lui Doue, în minutul 37, iar parizienii au mai ratat o mare ocazie în minutul 54, când Ousmane Dembele a trimis peste poartă, din careu.
Kvaratskhelia a majorat avantajul gazdelor, în minutul 66, după ce l-a driblat pe goalkeeperul oaspeţilor. Arne Slot , care nu l-a utilizat pe Salah, a apelat la patru schimbări în minutul 78, aruncând în luptă doi atacanţi – pe Gakpo şi Isak, dar fără efect pe tabelă, ba mai mult, Dembele a lovit bara în minutul 87, şi PSG – FC Liverpool s-a terminat 2-0.
