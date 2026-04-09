Arne Slot recunoaşte că Liverpool a scăpat uşor în turul cu PSG: “Am fost în modul de supraviețuire. Am avut noroc”

PSG e favorită la calificarea în semifinalele Ligii Campionilor, după ce a învins-o în turul sferturilor pe Liverpool, cu 2-0, pe teren propriu. Diferenţa de scor putea fi însă mai mare. O recunoaşte chiar şi Arne Slot, antrenorul cormoranilor.

“Dacă privim jocul în ansamblu, cred că am fost norocoși că am pierdut doar cu 2-0, deoarece ei au creat mai multe ocazii decât golurile marcate.

Arne Slot: “Am avut noroc”

Chiar dacă primul gol a fost dur, deoarece nu ne amenințaseră și a venit dintr-un șut deviat, ulterior au avut multe ocazii să înscrie și alte goluri

Cred că este foarte pozitiv pentru noi că rămânem în joc pentru calificare. Acum îi vom primi pe Anfield și știm cu toții cât de mare diferență poate face Anfield pentru noi.

Am fost în modul de supraviețuire în mari părți ale jocului, dar poate că și din cauza perioadei sezonului în care ne aflăm suntem în modul de supraviețuire.