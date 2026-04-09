Home | Fotbal | Liga Campionilor | Arne Slot recunoaşte că Liverpool a scăpat uşor în turul cu PSG: “Am fost în modul de supraviețuire. Am avut noroc”

Dan Roșu Publicat: 9 aprilie 2026, 8:37

Comentarii
Arne Slot recunoaşte că Liverpool a scăpat uşor în turul cu PSG: Am fost în modul de supraviețuire. Am avut noroc

Arne Slot, în timpul unui meci - Profimedia Images

PSG e favorită la calificarea în semifinalele Ligii Campionilor, după ce a învins-o în turul sferturilor pe Liverpool, cu 2-0, pe teren propriu. Diferenţa de scor putea fi însă mai mare. O recunoaşte chiar şi Arne Slot, antrenorul cormoranilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Dacă privim jocul în ansamblu, cred că am fost norocoși că am pierdut doar cu 2-0, deoarece ei au creat mai multe ocazii decât golurile marcate.

Chiar dacă primul gol a fost dur, deoarece nu ne amenințaseră și a venit dintr-un șut deviat, ulterior au avut multe ocazii să înscrie și alte goluri

Cred că este foarte pozitiv pentru noi că rămânem în joc pentru calificare. Acum îi vom primi pe Anfield și știm cu toții cât de mare diferență poate face Anfield pentru noi.

Am fost în modul de supraviețuire în mari părți ale jocului, dar poate că și din cauza perioadei sezonului în care ne aflăm suntem în modul de supraviețuire.

Reclamă
Reclamă

PSG a fost echipa mai bună, dar nu am renunțat și de aceea avem încă o șansă. Ne-au ținut în viață prin faptul că nu au fructificat câteva ocazii clare”, a spus Slot, la finalul meciului.

PSG – Liverpool 2-0

După startul de meci în care campioanele Europei şi Angliei au ţinut un moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu, parizienii au deschis scorul destul de repede, prin Desire Doue, care a înscris superb din colţul careului, cu un şut plasat.

Portarul lui Liverpool, Mamardashvili, i-a refuzat golul lui Doue, în minutul 37, iar parizienii au mai ratat o mare ocazie în minutul 54, când Ousmane Dembele a trimis peste poartă, din careu.

Oferta bulgarilor pentru litoral: reduceri de 40%, personal românesc şi mâncăruri româneştiOferta bulgarilor pentru litoral: reduceri de 40%, personal românesc şi mâncăruri româneşti
Reclamă

Kvaratskhelia a majorat avantajul gazdelor, în minutul 66, după ce l-a driblat pe goalkeeperul oaspeţilor. Arne Slot , care nu l-a utilizat pe Salah, a apelat la patru schimbări în minutul 78, aruncând în luptă doi atacanţi – pe Gakpo şi Isak, dar fără efect pe tabelă, ba mai mult, Dembele a lovit bara în minutul 87, şi PSG – FC Liverpool s-a terminat 2-0.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care e cel mai mare jucător "şlefuit" de Mircea Lucescu?

Vezi rezultatele

Citește și:
Cartelul celor 10 bănci: românii au plătit ilegal rate mai mari în pandemie. Cum îşi pot recupera banii
Observator
Cartelul celor 10 bănci: românii au plătit ilegal rate mai mari în pandemie. Cum îşi pot recupera banii
Ghinionul colosal din cariera lui Mircea Lucescu: De la destrămarea marelui Dinamo, la bara nenorocită a lui Stanciu…
Fanatik.ro
Ghinionul colosal din cariera lui Mircea Lucescu: De la destrămarea marelui Dinamo, la bara nenorocită a lui Stanciu…
8:35

Diego Simeone, reacţie fermă după cea mai controversată decizie luată de Istvan Kovacs în Barcelona – Atletico Madrid 0-2
8:21

Hansi Flick a făcut praf arbitrajul lui Istvan Kovacs, din Barcelona – Atletico. “Penalty! Roşu!”
0:21

„Escandalo!” O decizie a lui Kovacs i-a scos din minți pe spanioli: „Una dintre cele mai mari erori”
0:15

Verdictul specialistului, după ce Istvan Kovacs a fost chemat la VAR şi a întors decizia în Barcelona – Atletico
23:52 8 apr.

Barcelona – Atletico Madrid 0-2 și PSG – Liverpool 2-0. Istvan Kovacs a lăsat echipa lui Hansi Flick în inferioritate numerică
23:45 8 apr.

FotoFanii Barcelonei i-au cerut penalty lui Istvan Kovacs după o fază cum rar vezi! Ce s-a întâmplat
Vezi toate știrile
1 Stadionul care îi va purta numele lui Mircea Lucescu! Anunţul făcut după decesul marelui nostru campion 2 Decizia luată în Turcia, după decesul lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Federaţie 3 „Nu te vom uita” Moment superb la meciul lui Galatasaray. Ce au făcut jucătorii pentru Lucescu 4 Primul nume din fotbalul mondial care și-a anunțat prezența la înmormântarea lui Mircea Lucescu: “Ne vedem” 5 Ce a spus Rinat Ahmetov, după moartea lui Mircea Lucescu. Cel mai bogat om din Ucraina, aşteptat la Bucureşti 6 Răzvan Lucescu, decizie importantă luată înainte de funeraliile lui Mircea Lucescu. Ce a hotărât antrenorul lui PAOK
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit