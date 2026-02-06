Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Unde se transferă Steliano Filip. În ce campionat pleacă din Liga 3 din România - Antena Sport

Home | Fotbal | Unde se transferă Steliano Filip. În ce campionat pleacă din Liga 3 din România

Unde se transferă Steliano Filip. În ce campionat pleacă din Liga 3 din România

Radu Constantin Publicat: 6 februarie 2026, 18:14

Comentarii
Unde se transferă Steliano Filip. În ce campionat pleacă din Liga 3 din România

Profimedia

Fostul fotbalist al lui Dinamo, Steliano Filip, e foarte aproape să semneze în eşaloanele inferioare din Austria. El a decis să-şi rezilele contractul cu CS Lotus Băile Felix şi să părăsească România.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ultima echipă la care a evoluat Steliano Filip a fost formaţia din Liga a 3-a CS Lotus Băile Felix. Cotat în vara lui 2017 la 1.4 milioane de euro, Steliano Filip mai valorează în prezent, potrivit site-ului transfermarkt.com, numai 75.000 de euro! Potrivit Digi Sport, fotbalistul semnează acum cu o formaţie din eşaloanele inferioare din Austria. Motivul? Soţia şi familia acesteia locuiesc acolo.

Steliano Filip a fost în lotul României la EURO 2016. El a evoluat în 7 meciuri pentru naţionala mare a României de-a lungul întregii cariere.

A jucat, printre altele, la Dinamo, Hajduk Split, Viitorul sau Larissa, în Grecia.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui păstrat Dennis Politic la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ademeniți cu salarii bune, au ajuns să cerșească la semafoare. 12 români, ţinte pentru o reţea din Grecia
Observator
Ademeniți cu salarii bune, au ajuns să cerșească la semafoare. 12 români, ţinte pentru o reţea din Grecia
Ce mănâncă, de fapt, sportivii în cele șase sate olimpice în care sunt cazați. Preparatul gustos adorat și de români e la mare căutare: ”Cel mai bun pe care l-am mâncat vreodată”
Fanatik.ro
Ce mănâncă, de fapt, sportivii în cele șase sate olimpice în care sunt cazați. Preparatul gustos adorat și de români e la mare căutare: ”Cel mai bun pe care l-am mâncat vreodată”
20:08
Emma Răducanu, prima finalistă de la Transylvania Open! Britanica a învins revelația turneului
20:06
Transferul e oficial! Cu ce echipă a semnat Alex Băluţă
20:00
LIVE TEXTRapid – Petrolul 0-0. “Primvs derby” în Giuleşti
19:56
Un român celebru din fotbal îl face praf pe Cristi Chivu: “Cineva i-a sucit mințile”
19:52
VIDEODarius Olaru a dat lovitura! Veste extraordinară pentru căpitanul de la FCSB
19:51
“Nu ştiu ce e în capul unora” Dorinel Munteanu şi-a făcut praf jucătorii şi a anunţat o plecare de la Sibiu!
Vezi toate știrile
1 Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea” 2 Dennis Politic pleacă de la FCSB, dar rămâne în Liga 1! Echipa cu care va semna 3 BREAKING NEWSAdrian Mititelu a câștigat procesul pentru palmaresul Universității Craiova! Lovitură pentru Rotaru 4 Destinaţie surpriză pentru portarul FCSB. Gigi Becali îşi dă acordul: “Eu spun că vrea” 5 FotoAfacerea uriaşă pe care Gigi Becali se chinuie să o vândă de ani buni: “M-am gândit să îi dau în judecată” 6 UPDATECel mai dorit fotbalist român a semnat cu CFR Cluj! Lovitură importantă pentru clubul din Gruia
Citește și
Cele mai citite
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!
A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transferA trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer