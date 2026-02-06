Unde se transferă Steliano Filip. În ce campionat pleacă din Liga 3 din România - Antena Sport

Fostul fotbalist al lui Dinamo, Steliano Filip, e foarte aproape să semneze în eşaloanele inferioare din Austria. El a decis să-şi rezilele contractul cu CS Lotus Băile Felix şi să părăsească România.
Ultima echipă la care a evoluat Steliano Filip a fost formaţia din Liga a 3-a CS Lotus Băile Felix. Cotat în vara lui 2017 la 1.4 milioane de euro, Steliano Filip mai valorează în prezent, potrivit site-ului transfermarkt.com, numai 75.000 de euro! Potrivit Digi Sport, fotbalistul semnează acum cu o formaţie din eşaloanele inferioare din Austria. Motivul? Soţia şi familia acesteia locuiesc acolo.
Steliano Filip a fost în lotul României la EURO 2016. El a evoluat în 7 meciuri pentru naţionala mare a României de-a lungul întregii cariere.
A jucat, printre altele, la Dinamo, Hajduk Split, Viitorul sau Larissa, în Grecia.
