Team Romania la Jocurile Olimpice – ziua 15 | Emoții pentru Cătălina Axente la lupte libere! Kriszta Incze speră la recalificare - Antena Sport

„Sincer, concluziile cred că le voi trage când se vor linişti lucrurile. La prima vedere nu am reuşit să mă adaptez vremii care m-a surprins neplăcut. S-a întâmplat să fie vânt din spate-dreapta. Sunt sigur că nu asta e valoarea. Ştiu că puteam da mai mult. Am simţit că nu am reuşit să îi dau bărcii cât puteam eu.

Nu sunt sportiv care are un start puternic. Nu mă bazez pe prima parte a cursei. Trebuie să menţionez că totula fost conform planului, i-am ajuns pe adversari, până în ultimii 300 de metri am simţit că sunt în control, după care au apărut valurile.

Ţine de măiestria sportivului. Se pare că nimeni nu se poate pune cu vremea. Eu m-am împotrivit şi am primit o lecţie.

Eu ştiam că adversarii din celelalte serii nu s-au strofocat prea mult. Erau împrăţiţi egal. Pe mine francezul m-a împins să fac acel timp. În finala B publicul a fost mai gălăgios. Am tras linie după acea semifinală.

Îmi doresc foarte mult o medalie, dar nimic nu e întâmplător în viaţă. Dacă îmi este dat să fiu campion olimpic, voi fi campion olimpic. Acesta este sportul. Mi-am dorit să fiu cea mai bună variantă, nu am reuşit. Mi-am descărcat frustrarea în finala B. Totul e istorie”, a declarat Cătălin Chirilă, la sport.tvr.ro.