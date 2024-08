Cătălin Chirilă, despre eşecul de la Jocurile Olimpice 2024: "Se pare că nimeni nu se poate pune cu vremea. Am primit o lecţie" - Antena Sport

Cătălin Chirilă, despre eşecul de la Jocurile Olimpice 2024: "Se pare că nimeni nu se poate pune cu vremea. Am primit o lecţie"

Cătălin Chirilă a vorbit despre eşecul de la Jocurile Olimpice 2024. Sportivul român a ratat calificarea în finala A, la canoe simplu masculin pe 1000 de metri. Chirilă a reuşit în cele din urmă să termine pe primul loc finala B, ceea ce înseamnă că a încheiat Jocurile Olimpice pe locul 9.

Extrem de dezamăgit, Cătălin Chirilă a declarat că a fost luat prin surprindere de condiţiile meteo de la Paris, iar vântul i-a dat mari bătăi de cap.

„Sincer, concluziile cred că le voi trage când se vor linişti lucrurile. La prima vedere nu am reuşit să mă adaptez vremii care m-a surprins neplăcut. S-a întâmplat să fie vânt din spate-dreapta. Sunt sigur că nu asta e valoarea. Ştiu că puteam da mai mult. Am simţit că nu am reuşit să îi dau bărcii cât puteam eu.

Nu sunt sportiv care are un start puternic. Nu mă bazez pe prima parte a cursei. Trebuie să menţionez că totula fost conform planului, i-am ajuns pe adversari, până în ultimii 300 de metri am simţit că sunt în control, după care au apărut valurile.