Gloria Buzău - Rapid LIVE TEXT (22:00). Giuleștenii, fără victorie în noul sezon de Liga 1. Echipele probabile - Antena Sport

„Ceea ce propunem vizavi de joc nu caracterizează Rapidul din punctul meu de vedere.

Nu e normal ca toate echipele să vină şi să domine Rapidul pe terenul propriu. Trebuie puţin să ne gândim vizavi de multe lucruri.

Nu aş vrea să intru în detalii pentru că ceea ce am văzut m-a dezamăgit. Nu aş vrea să intru în detalii tactice. Este şi un blocaj, ceea ce am constatat la anumiţi jucători. Ne pierdem foarte uşor personalitatea şi nu reuşim mai mult.

Ca atitudine, dorinţă nu am ce să le reproşez. Propunem un fotbal cu pipeta, ceea ce nu este suficient la Rapid Bucureşti. Trebuie să fim o echipă dominantă. Trebuie să regândim anumite aspecte.

(n.r.: Care este problema?) Jocul, bineînţeles. Este îngrijorător, nu este suficient.

(n.r.: despre atacanţii Rapidului) Nu vreau să discut personal despre jucători. Un atacant depinde de jocul colectiv al echipei, de modul în care funcţionează echipa, de modul în care este pus în evidenţă. Noi am avut şansa de a face 3-1, nu am reuşit să facem acest lucru, după care am fost egalaţi. Un atacant depinde de buna funcţionare a angrenajului.

(n.r.: dacă regretă că a venit preşedinte la Rapid) De ce să regret? E o cinste, onoare să fiu preşedinte la Rapid. Am început campionatul execrabil, asta e realitatea.