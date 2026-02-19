Cele mai tari imagini cu programul Juliei Sauter de la Jocurile Olimpice. Așa a intrat în istoria României - Antena Sport

Julia Sauter a scris istorie pentru patinajul artistic feminin din România la Jocurile Olimpice de la Milan-Cortina 2026, unde a reușit o performanță fabuloasă.

Românca de origine germană a obținut cel mai bun rezultat al carierei și pe deasupra, a asigurat cea mai bună clasare a unei sportive din țara noastră la această disciplină în toată istoria participării “tricolore” la competiția supremă.

Cele mai tari imagini cu programul Juliei Sauter de la Jocurile Olimpice

Sportiva de 28 de ani a fost a noua patinatoare intrată pe gheață și a făcut un program liber excelent fără să greșească, ceea ce i-a asigurat imediat după încheierea sa locul 2 provizoriu. Între timp, Sauter a mai fost devansată de alte sportive, însă este sigură că va termina pe poziția cu numărul 17.

Rezultatul sportivei va reprezenta cea mai bună clasare pentru o “tricoloră” în proba de patinaj artistic la feminin la Jocurile Olimpice. Precedenta bornă de top fusese atinsă chiar de antrenoarea patinatoarei, Roxana Luca, care în 2002 termina pe locul 23.

Per total, cel mai bun rezultat pentru România la patinaj artistic a fost un loc 14 atins în două rânduri, însă ambele rezultate au fost la masculin (Cornel Gheorghe la Lillehammer 1994 și Gheorghe Chiper la Torino 2006).