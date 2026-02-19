Jurnalista celebră care a intrat în direct băuta! "Eşti o legendă" - Antena Sport

O jurnalistă australiană de renume şi-a cerut scuze, joi, după ce a apărut în direct la televizor în stare de ebrietate şi s-a bâlbâit în timpul unei transmisiuni a Jocurilor Olimpice de iarnă, într-un fragment care a devenit viral.

Danika Mason, de la Channel Nine, a recunoscut că a „băut un pahar” înainte de intervenţia sa din Alpii italieni, miercuri.

Jurnalista celebră care a intrat în direct băuta

Ea s-a încurcat în mai multe cuvinte şi a ţinut un discurs incoerent, trecând de la preţul cafelei în Italia la iguane în Statele Unite, lăsându-şi colegii din studio perplecşi.

Unul dintre colegii săi a încercat să explice starea vedetei, afirmând că este dificil să vorbeşti când faci reportaje în climă rece.

„Aş dori să iau un moment, dacă este posibil, pentru a-mi cere scuze”, a declarat Mason la sfârşitul intervenţiei sale de joi.