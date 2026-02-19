Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnalista celebră care a intrat în direct băuta! "Eşti o legendă" - Antena Sport

Home | Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 | Jurnalista celebră care a intrat în direct băuta! “Eşti o legendă”
VIDEO

Jurnalista celebră care a intrat în direct băuta! “Eşti o legendă”

Dan Roșu Publicat: 19 februarie 2026, 12:56

Comentarii
Jurnalista celebră care a intrat în direct băuta! Eşti o legendă

Danika Mason

O jurnalistă australiană de renume şi-a cerut scuze, joi, după ce a apărut în direct la televizor în stare de ebrietate şi s-a bâlbâit în timpul unei transmisiuni a Jocurilor Olimpice de iarnă, într-un fragment care a devenit viral.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Danika Mason, de la Channel Nine, a recunoscut că a „băut un pahar” înainte de intervenţia sa din Alpii italieni, miercuri.

Jurnalista celebră care a intrat în direct băuta

Ea s-a încurcat în mai multe cuvinte şi a ţinut un discurs incoerent, trecând de la preţul cafelei în Italia la iguane în Statele Unite, lăsându-şi colegii din studio perplecşi.

Unul dintre colegii săi a încercat să explice starea vedetei, afirmând că este dificil să vorbeşti când faci reportaje în climă rece.

„Aş dori să iau un moment, dacă este posibil, pentru a-mi cere scuze”, a declarat Mason la sfârşitul intervenţiei sale de joi.

Reclamă
Reclamă

„Aş dori, de asemenea, să mulţumesc tuturor celor care m-au contactat. Sunt puţin jenată. Am evaluat complet greşit situaţia. Nu ar fi trebuit să beau, mai ales în aceste condiţii: este frig, suntem la altitudine, iar faptul că nu am luat cina probabil că nu a ajutat nici el. Dar vreau să-mi asum toate responsabilităţile”, a adăugat ea.

Karl Stefanovic, prezentator şi personalitate foarte populară în Australia, a răspuns: „Nu-ţi face griji. Să trecem mai departe. Eşti o legendă.”

Femeie, găsită decapitată într-o casă abandonată din Italia. Capul era așezat lângă cadavruFemeie, găsită decapitată într-o casă abandonată din Italia. Capul era așezat lângă cadavru
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica Inter în optimile Ligii Campionilor, după 1-3 în tur cu Bodo/Glimt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum a murit Mario, fotbalistul de 16 ani de la Petrolul. Filmul tragediei din Comarnic
Observator
Cum a murit Mario, fotbalistul de 16 ani de la Petrolul. Filmul tragediei din Comarnic
Actorul care nu vrea să aibă piesă de teatru sau filmare în ziua derby-ului FCSB – Dinamo: “E o agitaţie care îmi place!”
Fanatik.ro
Actorul care nu vrea să aibă piesă de teatru sau filmare în ziua derby-ului FCSB – Dinamo: “E o agitaţie care îmi place!”
14:45
Mircea Lucescu, şanse infime să fie pe bancă la barajul cu Turcia. Decizia pe care FRF se pregăteşte să o ia
14:45
Dorinel Munteanu exclude varianta de înlocuire a lui Mircea Lucescu pe care FRF o ia în calcul
14:00
LIVE VIDEOA doua sesiune de antrenamente a zilei din testele de la Bahrain e ACUM, în AntenaPLAY
13:55
VIDEOTabloul sferturilor de finală din Liga Campionilor Asiei 2. Cu cine se duelează Cristiano Ronaldo
13:37
Real Madrid îl apără pe Vinicius, după scandalul din meciul cu Benfica. Comunicat oficial de ultimă oră: “Inacceptabil”
13:36
Simone Biles s-a văzut cu Ilia Malinin după dezastrul de la JO! “M-am temut de starea lui de sănătate mintală”
Vezi toate știrile
1 Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA 2 N-a stat pe gânduri! Jucătorul care a fost dorit de Rapid şi Craiova, dar a semnat cu FCSB 3 FotoAntrenorul părăsit de Julia Sauter înainte de JO a răbufnit: “Portdrapel care nu ştie un cuvânt în română” 4 Ce suspendări au primit Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, după scandalul uriaș din CFR Cluj – U Cluj 5 Foto“Plătesc ca să concurez pentru România!” Julia Sauter muncea la o firmă de catering. Cum le-a cerut ajutor românilor 6 Kyros Vassaras a rupt tăcerea! Verdictul despre greşeala comisă de Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeş: “Indiferent de presiune”
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist”