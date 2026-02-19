Simone Biles s-a văzut cu Ilia Malinin după dezastrul de la JO! "M-am temut de starea lui de sănătate mintală" - Antena Sport

imone Biles, multiplă campioană olimpică la gimnastică, a declarat că i-a oferit sprijinul său patinatorului artistic american Ilia Malinin, după evoluţia dezastruoasă a compatriotului său la Milano-Cortina 2026.

Malinin era favoritul clar la medalia de aur la patinaj artistic masculin, dar a avut o evoluţie dezastruoasă în programul liber, în care a căzut de două ori şi nu a reuşit să execute cvadruplul axel, figura sa de marcă.

Simone Biles l-a sunat pe Ilia Malinin

Tânărul de 21 de ani era vizibil afectat după performanţa sa, care l-a făcut să cadă de pe primul loc după programul scurt pe locul opt în clasamentul final.

După aceea, Malinin a postat un mesaj criptic pe reţelele de socializare, indicând că s-a luptat cu greutatea aşteptărilor la Jocurile Olimpice de iarnă.

„Pe cea mai mare scenă a lumii, cei care par cei mai puternici pot totuşi să ducă lupte invizibile în interiorul lor”, a scris el pe Instagram, extern. „Chiar şi cele mai fericite amintiri pot fi pătate de zgomot. Ura online atacă mintea, iar frica o atrage în întuneric, indiferent cât de mult încerci să rămâi sănătos la cap în faţa presiunii nesfârşite şi insurmontabile. Totul se acumulează pe măsură ce aceste momente trec prin faţa ochilor tăi, ducând la un eşec inevitabil.”