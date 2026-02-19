Simone Biles s-a văzut cu Ilia Malinin după dezastrul de la JO! "M-am temut de starea lui de sănătate mintală" - Antena Sport

imone Biles, multiplă campioană olimpică la gimnastică, a declarat că i-a oferit sprijinul său patinatorului artistic american Ilia Malinin, după evoluţia dezastruoasă a compatriotului său la Milano-Cortina 2026.
Malinin era favoritul clar la medalia de aur la patinaj artistic masculin, dar a avut o evoluţie dezastruoasă în programul liber, în care a căzut de două ori şi nu a reuşit să execute cvadruplul axel, figura sa de marcă.
Simone Biles l-a sunat pe Ilia Malinin
Tânărul de 21 de ani era vizibil afectat după performanţa sa, care l-a făcut să cadă de pe primul loc după programul scurt pe locul opt în clasamentul final.
După aceea, Malinin a postat un mesaj criptic pe reţelele de socializare, indicând că s-a luptat cu greutatea aşteptărilor la Jocurile Olimpice de iarnă.
„Pe cea mai mare scenă a lumii, cei care par cei mai puternici pot totuşi să ducă lupte invizibile în interiorul lor”, a scris el pe Instagram, extern. „Chiar şi cele mai fericite amintiri pot fi pătate de zgomot. Ura online atacă mintea, iar frica o atrage în întuneric, indiferent cât de mult încerci să rămâi sănătos la cap în faţa presiunii nesfârşite şi insurmontabile. Totul se acumulează pe măsură ce aceste momente trec prin faţa ochilor tăi, ducând la un eşec inevitabil.”
Marea gimnastă Biles, care a câştigat 11 medalii olimpice, dintre care şapte de aur, a fost în tribune pentru programul liber şi a luat legătura cu Malinin după ce a suferit propria prăbuşire pe scena olimpică.
Ea a ajuns favorită la Jocurile de la Tokyo din 2021, după ce a câştigat patru medalii de aur la Rio 2016.
Dar ea a suferit de „twisties” – un blocaj mental declanşat de stres sau anxietate – şi s-a retras din competiţii pentru a-şi prioritiza sănătatea mintală.
Ea s-a întors pentru a câştiga trei medalii de aur şi una de argint la Paris 2024.
Tânăra de 28 de ani a declarat pentru Olympics.com, extern: „Eram foarte îngrijorată pentru starea lui de sănătate mintală.Când se aşteaptă de la tine să dai cea mai bună performanţă din viaţa ta şi nu reuşeşti, mă îngrijorează cum va afecta asta sănătatea lui mintală şi cum va percepe lumea asta. Am trecut prin asta şi eu, aşa că am intrat într-un mod de protecţie.”
Biles s-a întâlnit cu Malinin
Biles a spus că s-au întâlnit marţi la Milano, după ce ea a decis, în urma finalei, că trebuie să ia legătura cu el.
„A fost cu adevărat sfâşietor”, a spus ea.
„Am făcut câteva puncte cheie şi i le-am trimis imediat, ca să ştie că are sprijin într-un alt aspect.Să vezi pe cineva şi să vorbeşti cu cineva care a trecut prin acelaşi lucru şi să validezi asta… El zice: „Doamne, da, exact aşa mă simt. Aşa poţi să treci peste sau să procesezi asta. Şi cred că asta i-a fost de ajutor, sper”, a spus ea.
