Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Simone Biles s-a văzut cu Ilia Malinin după dezastrul de la JO! "M-am temut de starea lui de sănătate mintală" - Antena Sport

Home | Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 | Simone Biles s-a văzut cu Ilia Malinin după dezastrul de la JO! “M-am temut de starea lui de sănătate mintală”

Simone Biles s-a văzut cu Ilia Malinin după dezastrul de la JO! “M-am temut de starea lui de sănătate mintală”

Dan Roșu Publicat: 19 februarie 2026, 13:36

Comentarii
Simone Biles s-a văzut cu Ilia Malinin după dezastrul de la JO! M-am temut de starea lui de sănătate mintală

Simone Biles, la Jocurile Olimpice - Profimedia Images

imone Biles, multiplă campioană olimpică la gimnastică, a declarat că i-a oferit sprijinul său patinatorului artistic american Ilia Malinin, după evoluţia dezastruoasă a compatriotului său la Milano-Cortina 2026.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Malinin era favoritul clar la medalia de aur la patinaj artistic masculin, dar a avut o evoluţie dezastruoasă în programul liber, în care a căzut de două ori şi nu a reuşit să execute cvadruplul axel, figura sa de marcă.

Simone Biles l-a sunat pe Ilia Malinin

Tânărul de 21 de ani era vizibil afectat după performanţa sa, care l-a făcut să cadă de pe primul loc după programul scurt pe locul opt în clasamentul final.

După aceea, Malinin a postat un mesaj criptic pe reţelele de socializare, indicând că s-a luptat cu greutatea aşteptărilor la Jocurile Olimpice de iarnă.

„Pe cea mai mare scenă a lumii, cei care par cei mai puternici pot totuşi să ducă lupte invizibile în interiorul lor”, a scris el pe Instagram, extern. „Chiar şi cele mai fericite amintiri pot fi pătate de zgomot. Ura online atacă mintea, iar frica o atrage în întuneric, indiferent cât de mult încerci să rămâi sănătos la cap în faţa presiunii nesfârşite şi insurmontabile. Totul se acumulează pe măsură ce aceste momente trec prin faţa ochilor tăi, ducând la un eşec inevitabil.”

Reclamă
Reclamă

Marea gimnastă Biles, care a câştigat 11 medalii olimpice, dintre care şapte de aur, a fost în tribune pentru programul liber şi a luat legătura cu Malinin după ce a suferit propria prăbuşire pe scena olimpică.

Ea a ajuns favorită la Jocurile de la Tokyo din 2021, după ce a câştigat patru medalii de aur la Rio 2016.

Dar ea a suferit de „twisties” – un blocaj mental declanşat de stres sau anxietate – şi s-a retras din competiţii pentru a-şi prioritiza sănătatea mintală.

Femeie, găsită decapitată într-o casă abandonată din Italia. Capul era așezat lângă cadavruFemeie, găsită decapitată într-o casă abandonată din Italia. Capul era așezat lângă cadavru
Reclamă

Ea s-a întors pentru a câştiga trei medalii de aur şi una de argint la Paris 2024.

Tânăra de 28 de ani a declarat pentru Olympics.com, extern: „Eram foarte îngrijorată pentru starea lui de sănătate mintală.Când se aşteaptă de la tine să dai cea mai bună performanţă din viaţa ta şi nu reuşeşti, mă îngrijorează cum va afecta asta sănătatea lui mintală şi cum va percepe lumea asta. Am trecut prin asta şi eu, aşa că am intrat într-un mod de protecţie.”

Biles s-a întâlnit cu Malinin

Biles a spus că s-au întâlnit marţi la Milano, după ce ea a decis, în urma finalei, că trebuie să ia legătura cu el.

„A fost cu adevărat sfâşietor”, a spus ea.

„Am făcut câteva puncte cheie şi i le-am trimis imediat, ca să ştie că are sprijin într-un alt aspect.Să vezi pe cineva şi să vorbeşti cu cineva care a trecut prin acelaşi lucru şi să validezi asta… El zice: „Doamne, da, exact aşa mă simt. Aşa poţi să treci peste sau să procesezi asta. Şi cred că asta i-a fost de ajutor, sper”, a spus ea.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica Inter în optimile Ligii Campionilor, după 1-3 în tur cu Bodo/Glimt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul când o camionetă zboară peste 30 de metri și se oprește direct într-o casă în SUA: "A fost o nebunie"
Observator
Momentul când o camionetă zboară peste 30 de metri și se oprește direct într-o casă în SUA: "A fost o nebunie"
„Retrageți CSA Steaua de peste tot!”. Cea mai dură reacție după anunțul ministrului Radu Miruță
Fanatik.ro
„Retrageți CSA Steaua de peste tot!”. Cea mai dură reacție după anunțul ministrului Radu Miruță
13:55
VIDEOTabloul sferturilor de finală din Liga Campionilor Asiei 2. Cu cine se duelează Cristiano Ronaldo
13:37
Real Madrid îl apără pe Vinicius, după scandalul din meciul cu Benfica. Comunicat oficial de ultimă oră: “Inacceptabil”
13:19
Julian Alvarez i-a depăşit pe Lionel Messi şi Kun Aguero. Performanţă remarcabilă a starului de la Atletico Madrid
13:16
Gigi Becali, atac cu talpa sus: “Vrea să se dea şmecher, dar e vai de capul lui”
13:00
VIDEOLando Norris, cel mai rapid în prima sesiune de antrenamente a zilei de la Bahrain. A doua va începe de la ora 14:00
12:57
VideoPierro Ferrari şi-a amintit de tatăl său, Enzo, la testele din Bahrain: “Ar fi fost mândru”
Vezi toate știrile
1 Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA 2 N-a stat pe gânduri! Jucătorul care a fost dorit de Rapid şi Craiova, dar a semnat cu FCSB 3 FotoAntrenorul părăsit de Julia Sauter înainte de JO a răbufnit: “Portdrapel care nu ştie un cuvânt în română” 4 Ce suspendări au primit Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, după scandalul uriaș din CFR Cluj – U Cluj 5 Foto“Plătesc ca să concurez pentru România!” Julia Sauter muncea la o firmă de catering. Cum le-a cerut ajutor românilor 6 Kyros Vassaras a rupt tăcerea! Verdictul despre greşeala comisă de Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeş: “Indiferent de presiune”
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist”