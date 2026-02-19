Gestul făcut de FCSB şi Gigi Becali de ziua lui Mihai Neşu. "Mereu o să fie nevoie de sprijin" - Antena Sport

Închide meniul
Radu Constantin Publicat: 19 februarie 2026, 16:56

FOTO: Antena Sport

Mihai Neşu este unul dintre foştii fotbalişti care au rămas alături de FCSB în conflictul lui Armata şi CS Steaua. Acest lucru a contant, pentru că Gigi Becali i-a oferit mereu sprijin aunci când a venit vorba de fundaţia pe care Neşu o gestionează în România.

Mihai Neșu a împlinit joi, 19 februarie, 43 de ani, iar FCSB nu l-a uitat pe fostul fundaș lateral și i-a urat „La mulți ani”. Pe lângă mesajul de ziua fostului fotbalist, clubul a făcut şi un apel pentru donaţii.

„Campionii României îi urează La mulți ani lui Mihai Neșu, care a împlinit joi, 19 februarie, vârsta de 43 de ani.

Clubul nostru îi dorește să își îndeplinească toate obiectivele pe care le are cu Fundația Mihai Neșu, iar cel mai frumos cadou pe care fiecare dintre noi i-l poate oferi este să contribuie la activitățile acestuia.

Detalii privind modalitățile de a sprijini cauza lui Mihai pot fi găsite pe site-ul oficial al Fundației, https://www.mihainesufoundation.com”, s-a arătat în postarea FCSB.

Mihai Neşu a investit 7 milioane de euro într-un centru de recuperare

Accidentat la un antrenament, Mihai Neşu a rămas în fotoliu rulant. Din depresie şi suferinţă, Mihai Neşu s-a ridicat şi a reuşit să călăuzească sute sau mii de persoane care au traversat o situaţie similară. Astfel, fostul fotbalist a investit 7.000.000 de euro, bani proveniți exclusiv din donații, pentru construirea unui centru de recuperare la marginea orașului Oradea, destinat persoanelor cu dizabilități.

Povestea acestei construcţii a început în decembrie 2019. Atunci fostul fotbalist a lansat campania „Crede în minuni”, prin care a strâns fondurile necesare pentru construirea celui mai modern complex de recuperare caritabil.

“Din punct de vedere al construcţiei, cred că terminăm la vară. Proiectul ca şi dotări terminăm până în vară, totul este frumos, dar mereu o să fie nevoie de sprijin, de ajutor”, a declarat fostul internaţional la Digi Sport.

Citește și:
1 Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA 2 N-a stat pe gânduri! Jucătorul care a fost dorit de Rapid şi Craiova, dar a semnat cu FCSB 3 FotoAntrenorul părăsit de Julia Sauter înainte de JO a răbufnit: “Portdrapel care nu ştie un cuvânt în română” 4 Ce suspendări au primit Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, după scandalul uriaș din CFR Cluj – U Cluj 5 Foto“Plătesc ca să concurez pentru România!” Julia Sauter muncea la o firmă de catering. Cum le-a cerut ajutor românilor 6 Kyros Vassaras a rupt tăcerea! Verdictul despre greşeala comisă de Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeş: “Indiferent de presiune”
