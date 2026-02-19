I-au intrat banii în cont lui Gigi Becali. Lovitură de 11.989.000 de euro dată cu FCSB - Antena Sport

FCSB se clatină în campionat şi riscă ca în acest an să nu mai prindă Europa, dacă nu intră în play-off. Până atunci, latifundiarul strânge bani în cont. Astăzi, UEFA a anunţat ce bani i-au intrat în cont lui Gigi Becali pentru sezonul 2024-2025.

Campioana României a încheiat atunci pe 11 grupa unică din Europa League, cu 14 puncte, a trecut în play-off de PAOK Salonic și a fost eliminată în optimi de Lyon. Pentru această performaţă, clubul bucureştean a încasat nu mai puţin de 11.989.000 de euro.

Cum au venit banii penttru FCSB? Bonus de calificare pentru faza principală Europa League a fost de 4.310.000 de euro, market pool + coeficient: 1.074.000 de euro, rezultatele din faza principală Europa League: 2.305.000 de euro, locul ocupat în faza principală Europa League: 2.550.000 de euro, dar şi bonus de calificare în optimile Europa League: 1.750.000 de euro. Suma anunţată de UEFA nu incunde şi banii încasaţi de Gigi Becali pe bilete.

Cu aproximatix 12 milioane de euro, FCSB a ocupat locul 12 la încasări, potrivit site-ului UEFA. Pe primul loc se află Tottenham, care a încasat 41 de milioane de euro, urmată de Manchester United, cu 36.4 milioane euro.