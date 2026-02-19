Un fost jucător al Universităţii Craiova a refuzat FCSB, dar s-ar fi transferat la Dinamo: "Mi-ar fi plăcut" - Antena Sport

Închide meniul
Un fost jucător al Universităţii Craiova a refuzat FCSB, dar s-ar fi transferat la Dinamo: "Mi-ar fi plăcut"

Un fost jucător al Universităţii Craiova a refuzat FCSB, dar s-ar fi transferat la Dinamo: "Mi-ar fi plăcut"

Un fost jucător al Universităţii Craiova a refuzat FCSB, dar s-ar fi transferat la Dinamo: “Mi-ar fi plăcut”

Radu Constantin Publicat: 19 februarie 2026, 19:44

Un fost jucător al Universităţii Craiova a refuzat FCSB, dar s-ar fi transferat la Dinamo: Mi-ar fi plăcut

Bogdan Vătăjelu s-a consacrat la Universitatea Craiova, formaţie pentru care a jucat de două ori: în perioada 2014–2016 şi 2019–2023. Om de bază de fiecare dată, el a fost şi în vizorul echipelor din Bucureşti.

Bogdan Vătăjelu spune că a fost în tratative cu FCSB, dar a preferat să nu dea curs transferului deoarece era accidentat.

“Am vorbit la telefon și cu domnul MM Stoica, și cu Gigi Becali. Mă voiau acolo. Din ce am înțeles, mai mult nea Gigi… Eram accidentat și instabilitatea de acolo cumva m-a făcut să nu merg mai departe. Nu pot să zic că i-am refuzat eu, dar n-am mai continuat discuțiile. Uite, vezi, zici că vrei să cauți o stabilitate, dar de fapt te duci în altă parte și poate să nu fie așa. Niciodată nu poți să știi exact, oriunde te-ai duce. Am ales așa, am ales eu ce am crezut de cuviință. Dacă a fost sau n-a fost decizia bună… suntem produsul alegerilor noastre”, a spus fotbalistul pentru gsp.ro.

Ultima ofertă venită a fost chiar de la Dinamo, în această iarnă. Dinamo a ales în cele din urmă altă variantă, dar jucătorul spune că ar fi ales să meargă în Ştefan cel Mare.

“Da, au fost niște discuții înainte de Revelion. Mie sincer mi-ar fi plăcut Dinamo, nu ascund asta, doar că, tot așa, niște mici discuții… Nu vreau să dezvălui. Oamenii și-au dorit, mi-au spus perioada contractuală și suma, dar am zis că aș vrea să mă mai gândesc și până la urmă s-a optat pentru altcineva. Pot să zic că o trec la alegeri. Mi-ar fi plăcut Dinamo ca proiect și ceea ce se întâmplă acolo”, a mai spus fotbalistul.

