Cum a ajuns Gigi Becali să-l transfere pe jucătorul care e gata să debuteze: "Băi, nene, am și eu o rugăminte" - Antena Sport

Cum a ajuns Gigi Becali să-l transfere pe jucătorul care e gata să debuteze: “Băi, nene, am și eu o rugăminte”

Andrei Nicolae Publicat: 19 februarie 2026, 23:45

Gigi Becali, în timpul unei conferințe de presă / Hepta

FCSB a făcut trei transferuri în această perioadă de mercato de iarnă, iar jucătorul de a cărui mutare se leagă cea mai interesantă poveste este probabil Ofri Arad. Recent, impresarul care a intermediat venirea israelianului de la Kairat Almaty la campioana ultimelor două ediții de Liga 1 a dezvăluit cu lux de amănunte cele întâmplate.

Andre Duarte, Ofri Arad și Joao Paulo – acestea au fost transferurile făcute de FCSB în această perioadă de mercato. Dintre toți, mijlocașul venit din Liga Campionilor nu s-a aflat pe “radarul” oficialilor campioanei, nefiind remarcat de Gigi Becali, Mihai Stoica sau Florin Cernat.

Cum a ajuns Ofri Arad la FCSB

Israelianul a ajuns însă la FCSB după ce directorul sportiv al roș-albaștrilor a apelat la Antoniu Stoian, impresar care a luat legătura cu cineva din țara de la Marea Moartă, fiind propus astfel Arad. În momentul în care agentul a venit cu ideea la oficialii campioanei, aceștia au rămas uimiți de calitățile mijlocașului. Ulterior, de la negocieri și până la final Stoian nu s-a mai ocupat de nimic, pe fir intrând reprezentanții de la FCSB.

M-a sunat Florin Cernat într-o seară: «Băi, nene, am și eu o rugăminte, dacă poți. Căutăm și noi un mijlocaș, dar să fie sculă. Îți dai seama că am primit și eu și Meme zeci de mii de propuneri și nu găsim, frate! Nu ne place. Nu e problemă de buget. Dacă îi place lui Meme și lui Gigi, o rezolvăm într-un fel».

Atunci eu am luat legătura cu un colaborator de-ai mei din Israel. I-am spus ce caută și mi-a zis «Dacă nu-l iau pe-ăsta, înseamnă că nu se pricep la fotbal!». M-am uitat la el, că normal filtrez eu mai întâi. L-am studiat, l-am cercetat, l-am văzut pe video și am zis: «Opa! Cu siguranță îl iau».

Era ceasul vreo 8 seara și îl sun pe Florin Cernat: «Ia uite, eu zic că e ce vă trebuie vouă’. La nici două ore distanță mă sună: «Bă, tu ești nebun?! Tu poți să-l aduci pe ăsta?! I l-am arătat și lu’ nașu (n.r. Mihai Stoica). Hai să ne auzim dimineață».

Apoi i-am pus în legătură cu Ofri Arad și au intrat în conferință online. Asta a fost toată istoria. Era foarte greu să găsească un astfel de jucător după părerea mea și mi-au zis și ei: «Ne-ai dat superjucător, frate!»“, a povestit impresarul la fanatik.ro.

Ofri Arad nu a apucat încă să debuteze pentru roș-albaștri deși a venit de ceva timp, însă o va face cu siguranță în meciul cu Metaloglobus de etapa viitoare, veste anunțată de Mihai Stoica.

