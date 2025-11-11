Jurnal Antena Sport | Fosta handbalistă Ana Maria Tănăsie a născut o fetiţă şi a descoperit kempo-ul - Antena Sport

CV-ul lui Filipe Coelho nu-l impresionează pe Marius Lăcătuş: “Ar fi trebuit, ca la vârsta aceasta…”

Ilie Dumitrescu l-a comparat pe noul antrenor al Universităţii Craiova cu fiul lui Carlo Ancelotti

Video Jurnal Antena Sport | Mircea Lucescu a vorbit cu Gigi Becali şi a adus un preot în cantonamentul naţionalei

Video Jurnal Antena Sport | Veste bună pentru tricolori înaintea meciului crucial cu Bosnia

Video Jurnal Antena Sport | Scandalul pariurilor de la Metaloglobus zguduie fotbalul românesc

1

Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion

2

EXCLUSIV Bombă la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi şi-a făcut bagajele şi a plecat de la echipă

3

UPDATE Mihai Rotaru îi caută înlocuitor lui Mirel Rădoi. Noul nume apărut pe lista patronului din Bănie

4

A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club

5

Dumitru Dragomir a găsit înlocuitor pentru Rădoi la Universitatea Craiova. Variantă șoc pentru Mihai Rotaru

6

Daniel Bîrligea nu a plecat cu autocarul FCSB-ului! Ce s-a întâmplat cu atacantul, după ce a fost făcut praf de Gigi Becali