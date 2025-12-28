Jurnal Antena Sport | Alibec, ca un „rege” în vacanță - Antena Sport

“Acest circ este ridicol!” Reacţie dură în timpul “Bătăliei sexelor” dintre Aryna Sabalenka şi Nick Kyrgios

Jucătorul din Liga 1 propus la FCSB așteaptă oferta de la Gigi Becali: „Pot face față”

LIVE VIDEO Braga – Benfica se joacă ACUM. Duel tare pentru echipa lui Jose Mourinho

Nick Kyrgios a câștigat „Bătălia sexelor” cu Aryna Sabalenka. Succes clar pentru australian

„Cea mai mare surpriză din istoria modernă a fotbalului românesc”. Mihai Stoica, cucerit de titularul de la FCSB

Prima mutare a iernii la Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat: „Merge cu noi în cantonament”

Louis Munteanu a rupt tăcerea după scandalul uriaş provocat după ce a îmbrăcat tricoul FCSB. Ce a putut spune

Jucătorul din Liga 1 a adus prima victorie din istoria țării sale la Cupa Africii pe Națiuni, după 16 încercări

EXCLUSIV Adrian Ilie a dezvăluit că Gigi Becali e all in pentru transferul de titlu la FCSB! Ar fi mutarea iernii în România

Răsturnare de situație la FCSB! Mihai Stoica a anunțat prima plecare a iernii: “Ne-am strâns mâna! E liber”

Fotbalistul de la FCSB, cel mai slab de pe teren! A comis penalty la Cupa Africii și a fost schimbat primul