Jurnal Antena Sport | Campioană de toți fanii - Antena Sport

Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal Antena Sport | Campioană de toți fanii
Jurnal Antena Sport | Campioană de toți fanii

FCSB speră să umple, din nou, Arena în Europa League. A pus în vânzare pachetele pentru meciurile de pe teren propriu.

 

Horațiu Moldovan, gafă uriașă în România - Canada! Ahmed a profitat și a înscris

Jonathan David a deschis scorul în România - Canada

Jurnal Antena Sport | Dinamoviștii au admirat trofeul Ligii 1

Cum arată vestiarul naţionalei înainte de România - Canada!

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 5 septembrie

21:32
VideoHorațiu Moldovan, gafă uriașă în România – Canada! Ahmed a profitat și a înscris
21:27
LIVE VIDEORomânia – Canada 0-2. Ahmed, gol după gafa lui Horațiu Moldovan!
21:25
VideoJonathan David a deschis scorul în România – Canada
21:15
EXCLUSIVPrimele informaţii despre accidentarea lui Louis Munteanu! El a ratat în ultimul moment meciul România – Canada!
20:51
Schimbare de ultimă oră în echipa de start a României, pentru meciul cu Canada! Drăguș, în locul lui Munteanu!
20:36
Denis Drăguș, mesaj de luptă înainte de România – Canada: “Trebuie să facem un meci bun!”
1 Mircea Lucescu a numit jucătorul care are „ușa închisă” la echipa națională: “Prefer să nu-l mai chem” 2 Spania a dat recital cu Bulgaria. Germania, eșec cu Slovacia. Rezultatele serii din preliminariile CM 2026 3 Salariul uriaş pe care Kurt Zouma îl are la CFR Cluj: “S-a enervat Neluțu” 4 “E ultimul preţ” Suma pe care i-a cerut-o Neluţu Varga lui Gigi Becali, pentru un nou transfer de la CFR la FCSB 5 Dinamo Kiev, reacție fermă după scandalul uriaș provocat de Vladislav Blănuță în Ucraina: „Greșeli din trecut” 6 Mesajul transmis de Vladislav Blănuță, după scandalul provocat în Ucraina. Ce a postat Dinamo Kiev