Jurnal Antena Sport | Campioană de toți fanii - Antena Sport

Denis Drăguș, mesaj de luptă înainte de România – Canada: “Trebuie să facem un meci bun!”

Schimbare de ultimă oră în echipa de start a României, pentru meciul cu Canada! Drăguș, în locul lui Munteanu!

EXCLUSIV Primele informaţii despre accidentarea lui Louis Munteanu! El a ratat în ultimul moment meciul România – Canada!

LIVE VIDEO România – Canada 0-2. Ahmed, gol după gafa lui Horațiu Moldovan!

Mircea Lucescu a numit jucătorul care are „ușa închisă” la echipa națională: “Prefer să nu-l mai chem”

Spania a dat recital cu Bulgaria. Germania, eșec cu Slovacia. Rezultatele serii din preliminariile CM 2026

Salariul uriaş pe care Kurt Zouma îl are la CFR Cluj: “S-a enervat Neluțu”

“E ultimul preţ” Suma pe care i-a cerut-o Neluţu Varga lui Gigi Becali, pentru un nou transfer de la CFR la FCSB

Dinamo Kiev, reacție fermă după scandalul uriaș provocat de Vladislav Blănuță în Ucraina: „Greșeli din trecut”

Mesajul transmis de Vladislav Blănuță, după scandalul provocat în Ucraina. Ce a postat Dinamo Kiev