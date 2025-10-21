Momente dificile pentru părinții unui om de bază de la Dinamo: "Băi, au lăcrimat amândoi. Dacă vi se pare normal.." - Antena Sport

Închide meniul
Momente dificile pentru părinții unui om de bază de la Dinamo: “Băi, au lăcrimat amândoi. Dacă vi se pare normal..”

Andrei Nicolae Publicat: 21 octombrie 2025, 11:39

Cătălin Cîrjan, la pământ în timpul meciului dintre Dinamo și Rapid / Sport Pictures

Cătălin Cîrjan a avut o prestație sub așteptări în derby-ul pierdut duminică de Dinamo contra Rapidului, iar anumiți suporteri ai alb-roșiilor nu l-au iertat pe căpitan din acest motiv. Comentariile la adresa jucătorului de 22 de ani i-au afectat enorm pe părinții săi, care s-au întors de la meci plângând, potrivit spuselor lui Ștefan Știucă, cel care este crainicul echipei.

“Vocea” de pe stadion a lui Dinamo a sărit în apărarea lui Cîrjan și le-a adus aminte contestatarilor de sufletul de “câine” al fotbalistului crescut de Arsenal. În plus, Știucă s-a arătat dezamăgit de atitudinea genului de suporteri care preferă să își critice vehement jucătorii când lucrurile nu merg.

Părinții lui Cătălin Cîrjan, la pământ după Dinamo – Rapid

Mijlocașul a fost “șters” în meciul de pe Arena Națională, asemenea altor coechipieri de-ai săi, un alt remarcat pe plan negativ fiind Eddy Gnahore.

Hai să vă spun un secret: pe mine m-au dus părinții lui acasă aseară (n.r. – duminică), da? Eu sunt prieten cu ei, ne mai vedem în familie, vorbim.

Băi, părinții lui au lăcrimat amândoi citind comentariile. Dacă vouă vi se pare normal, nu Cîrjan, căpitanul echipei, care vine de la 5 ani cu frate-su și taică-su în peluză, în general un jucător al echipei pe care noi afirmăm că o iubim, să-i facem pe maică-sa și taică-su să plângă după meci?

Când ăsta știe numai sport și dă totul? Pe mine mă depășește noțiunea de suporterat, înseamnă… e mult. Să spun o chestie: foarte bizar cum a devenit Cîrjan o țintă predilectă.

Am văzut niște postări, am citit niște comentarii, prefer să cred că sunt conturi fake (n.r. – false), oameni care au poate o frustrare personală legată de jucătorul nostru, altă explicație mi-e foarte greu să găsesc. Noi ne comportăm ca și cum echipa a arătat nasol“, a spus crainicul în cadrul emisiunii “Totul pentru Dinamo”.

Ionuț Lupescu, o legendă a clubului alb-roșu, a vorbit despre prestația echipei sale de suflet și a recunoscut că Rapid a meritat victoria obținută cu 2-0, în baza unui joc sub așteptări prestat de anumiți elevi ai lui Kopic. Pentru Dinamo urmează meciul din deplasare contra celor de la FC Argeș, pe 24 octombrie, de la 20:30.

