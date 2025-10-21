Momente dificile pentru părinții unui om de bază de la Dinamo: "Băi, au lăcrimat amândoi. Dacă vi se pare normal.." - Antena Sport

Cătălin Cîrjan a avut o prestație sub așteptări în derby-ul pierdut duminică de Dinamo contra Rapidului, iar anumiți suporteri ai alb-roșiilor nu l-au iertat pe căpitan din acest motiv. Comentariile la adresa jucătorului de 22 de ani i-au afectat enorm pe părinții săi, care s-au întors de la meci plângând, potrivit spuselor lui Ștefan Știucă, cel care este crainicul echipei.

“Vocea” de pe stadion a lui Dinamo a sărit în apărarea lui Cîrjan și le-a adus aminte contestatarilor de sufletul de “câine” al fotbalistului crescut de Arsenal. În plus, Știucă s-a arătat dezamăgit de atitudinea genului de suporteri care preferă să își critice vehement jucătorii când lucrurile nu merg.

Părinții lui Cătălin Cîrjan, la pământ după Dinamo – Rapid

Mijlocașul a fost “șters” în meciul de pe Arena Națională, asemenea altor coechipieri de-ai săi, un alt remarcat pe plan negativ fiind Eddy Gnahore.

“Hai să vă spun un secret: pe mine m-au dus părinții lui acasă aseară (n.r. – duminică), da? Eu sunt prieten cu ei, ne mai vedem în familie, vorbim.

Băi, părinții lui au lăcrimat amândoi citind comentariile. Dacă vouă vi se pare normal, nu Cîrjan, căpitanul echipei, care vine de la 5 ani cu frate-su și taică-su în peluză, în general un jucător al echipei pe care noi afirmăm că o iubim, să-i facem pe maică-sa și taică-su să plângă după meci?