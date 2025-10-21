Sabău face praf conducerea după demisie: "Am fost naiv! Nu am fost respectat!" - Antena Sport

Ioan Ovidiu Sabău şi-a dat demisia după eșecul, 0-2, cu FC Botoșani. Ruptura dintre el şi conducerea clubului este mare! Tehicianul a lansat acuze dure la plecare şi spune că nu a fost respectat la club.

Ioan Ovidiu Sabău crede că el trebuia să plece de la echipă încă din vară, dar atunci şefii de la Universitatea Cluj au reuşit să-l întoarcă din drum cu promisiuni. Promisiuni care nu au mai fost onorate!

“Era cel mai corect să ne despărțim în vară, am discutat de două ori atunci să vină altcineva. Atunci nu au dorit cei din conducere pentru că era vorba de imagine, echipa mergea bine și, dacă lucrurile nu funcționau, răspunderea cădea pe ei. Eu am anticipat și am vrut binele clubului. Am considerat că ne trebuie investiții, 4-5-6 jucători care să crească nivelul, mult peste ceea ce aveam noi. Totuși, acest lucru nu s-a întâmplat. Lumea nu mai accepta să nu fim în play-off. Eu nu puteam să mai vând iluzii, să le mai dau fanilor firimituri. Cei din conducere au avut un alt discurs, nu vreau să comentez”, a spus tehnicianul pentru digisport.ro.

Ovidiu Sabău a povestit şi ce s-a întâmplat în ultimele zile la club. El susţine că a fost nevoit să demisioneze, cu toate că se înţelese iniţial asupra unei rezilieri unilaterale cu conducerea. Mai mult, după ce şi-a anunţat demisia, el a fost trimis să conducă antrenamentul echipei. Lucru care l-a deranjat!

“Mă interesează doar ca echipa să aibă liniște, doar că după ceea ce s-a întâmplat ieri am rămas cu un gust amar. Mi-am dat seama că nu am fost respectat de către conducere. Îmi pare rău să spun asta. Este simplu. De comun acord, după joc, am zis că e bine să plec eu, echipa are nevoie de altceva. Ieri (n.r. luni) trebuia să reziliem contractul, dar ei au spus că trebuie să apară ca demisie. Să scriu demisie, dar avocatul a spus că nu se poate asta, din punct de vedere legal, nu că nu aș fi vrut eu. Atunci au zis că nu se poate semna și că trebuie să mă prezint la echipă. Asta m-a durut foarte tare. Să te duci să te prezinți în fața echipei după ce ai plecat, asta mi se pare penibil. Lipsă totală de respect. M-a durut foarte tare pentru că mi-am dat seama că nu am fost respectat de cei care au fost lângă mine. După un an excepțional, nopți nedormite, implicare totală… Nu am putut să înțeleg. Nu mă așteptam, dar am realizat că am fost naiv. Asta e realitatea. Sunt convins că asta nu a fost doar din partea unei singure persoane, toți din club știau. Așa ceva nu trebuia să fie permis, ca eu să mă întorc în fața jucătorilor. Singurul lucru de care mă leg, în rest nu am ce să spun”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, pentru digisport.ro.