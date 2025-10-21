Adrian Mititelu regretă că investeşte la FCU: "Cea mai mare greșeală a vieții mele. Am distrus viața unor oameni" - Antena Sport

Fotbalul a fost marea dragoste a lui Adrian Mititelu. O dragoste care s-a dovedit în final un coşmar! De când a preluat clubul de la Dinel Staicu, Adrian Mititelu a investit zeci de milioane de euro în echipă, dar a ajuns în colaps!

Rememorând perioada de când este acţionar la FCU, Adrian Mititelu recunoaşte: “A fost cea mai mare greșeală a vieții mele, o pacoste. Am distrus viața unor oameni, familia mea putea să fie mult mai fericită adică i-am băgat pe ei, nu e vorba de mine, dar când ai familie și toți apropiații, nu doar fiică, soție, nepoți, ci și la cei care lucrează cu mine”. Mititelu crede că şi afacerile lui au avut de pierdut în urma implicării în fotbal: “Noi puteam să fim de departe cei mai tari din Craiova financiar pentru că am avut foarte multe lichidități, dacă nu era fotbalul nu îmi făceau nici răutăți”, a fost mărturisirea făcută de Adrian Mititelu, pentru iamsport.ro.

Momentele de coşmar trăite de Adrian Mititelu

În 2011, FRF a dezafiliat Universitatea ca urmare a faptului că gruparea condusă de omul de afaceri a intentat acțiuni în civil împotriva forului care conduce fotbalul românesc. Nu a fost suficient, pentru că trei ani mai târziu, Craiova lui Mititelu ajungea în faliment, iar patronul a trebuit să înscrie o altă echipă în competiţii intere. Plecat de jos, Adrian Mititelu şi-a văzut iar visul cu ochii, Liga 1! O Liga 1 pe care a împărţit-o cu Universitatea Craiova! Club care a câştigat în instanţă palaresul. Anul acesta este unul din nou de cotitură pentru FCU, el fiind ameninţat din nou cu dezafilierea de FRF, în urma datoriilor existente la club.