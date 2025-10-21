Victor Pițurcă a dat verdictul despre șansele de calificare la Mondial ale României: "Acum 2 săptămâni era gata" - Antena Sport

Victor Pițurcă a acordat un interviu exclusiv pentru Antena Sport, în cadrul căruia a abordat mai multe subiecte. Printre altele, fostul selecționer al naționalei în trei perioade diferite a vorbit despre șansele României de a se mai califica la Campionatul Mondial și s-a arătat optimist în acest sens.

Fostul mare jucător e de părere că victoria contra Austriei reprezintă momentul de care aveau nevoie elevii lui Mircea Lucescu pentru a reveni pe linia de plutire. În plus, Pițurcă s-a arătat convins că România poate ajunge la turneul final din America de Nord prin intermediul barajului.

Victor Pițurcă are încredere în România

Înainte de victoria cu Austria din octombrie, Mircea Lucescu și elevii săi erau pe “un butoi de pulbere”, însă reușita lui Virgil Ghiță a redat speranțe fanilor. Victor Pițurcă a abordat această problematică și a spus că el a anticipat rezultatul contra liderului din grupă.

“(n.r: Mai credeţi în calificarea echipei naţionale la Campionatul Mondial?) Avem şansă să terminăm pe locul 2 în grupă şi mai avem şansa barajului. De ce să nu avem şanse? Acum două săptămâni se scria gata, s-a terminat şi eu am declarat că vom câştiga cu Austria, lucrurile vor reveni puţin la normal.

Acum trebuie concentrare mare pe meciul cu Bosnia. Dacă vom reuşi să câştigăm cu Bosnia, vom avea parte de două baraje“, a declarat Victor Piţurcă în exclusivitate pentru AntenaSport.