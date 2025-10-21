Real Madrid renunță la "perla" pe care a dat aproape 50 de milioane de euro. Oficialii au început discuțiile - Antena Sport

Xabi Alonso are extrem de multe opțiuni de jucători pe care îi poate pune în teren la Real Madrid, iar implicit anumiți fotbaliști nu primesc atât de multe minute pe cât își doresc. Văzând acest lucru, oficialii de pe Bernabeu iau în considerare împrumutul unor purtători ai tricoului “blanco”, iar pe listă se află și Endrick.
Brazilianul venit pe “cai mari” pe Bernabeu de la Palmeiras în 2024 își dorește să plece de la formația sa pe o perioadă determinată, este anunțul făcut de jurnalistul italian Fabrizio Romano. Real Madrid l-a cumpărat pe Endrick în schimbul a 47 de milioane de euro, într-o perioadă în care cota de piață a sud-americanului atingea chiar mai mult, mai exact 60 de milioane.
Endrick, ca și plecat sub formă de împrumut
Potrivit sursei citate anterior, Endrick își dorește să aibă mai multe minute în picioare în vederea prezenței sale la Cupa Mondială de anul viitor. În acest sezon, de la venirea lui Xabi Alonso, jucătorul de doar 19 ani nu a evoluat deloc în tricoul “blanco”, fiind afectat în prima parte a sezonului și de probleme la coapsă.
Ulterior, Endrick a revenit în lot, însă a fost lăsat pe bancă în mod constant de noul antrenor de pe Bernabeu. Văzând situația sa, Real Madrid a decis să demareze discuțiile pentru un eventual împrumut al sud-americanului, astfel încât să ajungă undeva unde poate aduna cât mai multe minute.
🚨🇧🇷 Endrick, expected to leave Real Madrid on loan in January with talks already taking place.
The Brazilian wants to play more also ahead of World Cup 2026…
…and Real Madrid are understood to be open to a loan move for Endrick. 👀🔜 pic.twitter.com/dacH2q2vge
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 21, 2025
Oficialii clubului sunt deschiși să îl lase să plece pe Endrick, având în minte probabil și randamentul din sezonul trecut. Deși se anunța o mare lovitură dată de Real, sud-americanul nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor și a marcat de doar șapte ori în 37 de meciuri, la care a adăugat o pasă decisivă.
La ultima acțiune a Braziliei, Endrick nu a fost convocat, un semnal de alarmă pentru jucătorul care vrea cu siguranță să fie luat de Carlo Ancelotti la Cupa Mondială.
- Un club uriaş din LaLiga e într-o situaţie financiară disperată!
- Ce i-a putut spune Vinicius Jr antrenorului lui Getafe după ce Nyom a luat roşu la un minut după ce a fost trimis pe teren
- Real Madrid revine pe primul loc în La Liga. Kylian Mbappe a adus victoria cu Getafe
- Spaniolii au reacționat după ce Ionuț Radu a revenit la națională după o pauză de doi ani: „A risipit îndoielile”
- Barcelona negociază deja cu înlocuitorul lui Robert Lewandowski. Fotbalistul devine liber de contract în vară