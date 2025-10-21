Real Madrid renunță la "perla" pe care a dat aproape 50 de milioane de euro. Oficialii au început discuțiile - Antena Sport

Xabi Alonso are extrem de multe opțiuni de jucători pe care îi poate pune în teren la Real Madrid, iar implicit anumiți fotbaliști nu primesc atât de multe minute pe cât își doresc. Văzând acest lucru, oficialii de pe Bernabeu iau în considerare împrumutul unor purtători ai tricoului “blanco”, iar pe listă se află și Endrick.

Brazilianul venit pe “cai mari” pe Bernabeu de la Palmeiras în 2024 își dorește să plece de la formația sa pe o perioadă determinată, este anunțul făcut de jurnalistul italian Fabrizio Romano. Real Madrid l-a cumpărat pe Endrick în schimbul a 47 de milioane de euro, într-o perioadă în care cota de piață a sud-americanului atingea chiar mai mult, mai exact 60 de milioane.

Endrick, ca și plecat sub formă de împrumut

Potrivit sursei citate anterior, Endrick își dorește să aibă mai multe minute în picioare în vederea prezenței sale la Cupa Mondială de anul viitor. În acest sezon, de la venirea lui Xabi Alonso, jucătorul de doar 19 ani nu a evoluat deloc în tricoul “blanco”, fiind afectat în prima parte a sezonului și de probleme la coapsă.

Ulterior, Endrick a revenit în lot, însă a fost lăsat pe bancă în mod constant de noul antrenor de pe Bernabeu. Văzând situația sa, Real Madrid a decis să demareze discuțiile pentru un eventual împrumut al sud-americanului, astfel încât să ajungă undeva unde poate aduna cât mai multe minute.

🚨🇧🇷 Endrick, expected to leave Real Madrid on loan in January with talks already taking place.

The Brazilian wants to play more also ahead of World Cup 2026…

…and Real Madrid are understood to be open to a loan move for Endrick. 👀🔜 pic.twitter.com/dacH2q2vge

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 21, 2025