XBRAKER, diseară după Asia Express, la SuperFAZE! Idolul puștilor de pe YouTube, față în față cu Răducioiu - Antena Sport

XBRAKER, unul dintre cei mai urmăriți vloggeri de fotbal din România, vine diseară la SuperFAZE, imediat după Asia Express, pe Antena 1.
Tânărul creator de conținut, fan al naționalei și al fotbalului din anii ’90, are un canal de YouTube dedicat pasionaților de fotbal și vloguri realizate de pe marile stadioane din țară și din Europa.
„Primul impact pe care l-am avut cu World Cup ’94 a fost golul lui Hagi.
M-am gândit mereu ce frumos ar fi să merg la un Mondial în care joacă și România”, povestește XBRAKER.
În platoul SuperFAZE, XBRAKER a avut ocazia să stea față în față cu unul dintre idolii copilăriei sale — Florin Răducioiu.
Curios și entuziasmat, vloggerul l-a întrebat direct: „Ce ai simțit când ai marcat primul gol la Mondial?”
Răducioiu i-a răspuns emoționat: „Era visul meu să dau gol la Mondiale. Au fost câteva secunde în care pur și simplu visam.”
