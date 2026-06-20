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Jurnal Antena Sport | Campioni la distracţie

Fanii de la Mondial sunt campioni la distracție. Trofeul la care visează Messi și Ronaldo este la loc de cinste într-un bar din Miami.

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