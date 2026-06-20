Jurnal Antena Sport | Campioni la distracţie

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Trabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi Becali

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Un nou transfer în Belgia după Olaru. Fotbalistul din Liga 1 și-a dat acordul

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Pierluigi Collina a dezvăluit cum l-a ales pe Istvan Kovacs să arbitreze meciul 1.000 de la Mondiale

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Se pregătește să fugă de la FCSB. Mihai Stoica: “Am mari dubii că vine la reunire”

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Prima reacție a lui Anderson Ceara, după ce transferul său la FCSB a picat. Postarea brazilianului

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Răsturnare uriaşă de situaţie: Anderson Ceara nu mai ajunge la FCSB! Gigi Becali a făcut anunţul