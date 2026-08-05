Acord: Yan Diomande se transferă la Real Madrid şi devine al doilea cel mai scump jucător din istoria clubului!

Real Madrid continuă să fie foarte activă pe piaţa transferurilor, asta după ce revenirea lui Jose Mourinho a fost onorată cu mai multe mutări importante, precum Bernardo Silva, Ibrahima Konate sau Denzel Dumfries.
„Galacticii” au bătut palma cu cei de la RB Leipzig pentru transferul-record al lui Diomande, jucător pentru care negociază de mai multe zile.
Yan Diomande, transferat de Real Madrid de la RB Leipzig
Real Madrid este foarte aproape de a finaliza unul dintre cele mai importante transferuri ale verii, după ce a ajuns la un acord cu RB Leipzig pentru achiziționarea lui Yan Diomande, conform The Athletic. Valoarea totală a tranzacției poate ajunge la 140 de milioane de euro, în urma unor negocieri care s-au întins pe parcursul mai multor săptămâni.
Campioana Spaniei va plăti aproximativ 125 de milioane de euro în schimbul fotbalistului, la care se pot adăuga încă 15 milioane de euro sub formă de bonusuri de performanță, dintre care 10 milioane o să fie bonuşuri uşoare de realizat. Transferul urmează să fie aprobat oficial de conducerea clubului german.
Leganes primeşte o sumă importantă după transferul lui Diomande la Real Madrid
Yan Diomande, în vârstă de 19 ani, s-a alăturat lotului lui RB Leipzig în cantonamentul de pregătire din Austria la începutul săptămânii, înainte ca mutarea sa pe Santiago Bernabéu să fie ratificată. Internaționalul ivorian va primi în scurt timp permisiunea de a călători la Madrid, unde va efectua vizita medicală înainte de semnarea contractului.
Fostul său club, Leganes, va beneficia, la rândul său, de o parte din suma transferului, în baza clauzelor negociate la momentul vânzării lui Diomande către RB Leipzig, în urmă cu un an. Astfel, formația spaniolă va încasa 5 la sută din profitul făcut de nemţi, adică 6 milioane de euro. Interesul lui Real Madrid pentru tânărul atacant era cunoscut de mai mult timp.
La sfârșitul lunii iulie, publicația The Athletic informa că gruparea blanco este favorită la semnătura jucătorului, mai ales după retragerea lui Paris Saint-Germain din negocieri. În cursa pentru Diomande s-a aflat și Liverpool, însă clubul englez nu a reușit să înainteze o ofertă care să rivalizeze cu propunerea madrilenilor. În cele din urmă, Real Madrid a profitat de context și a ajuns la un acord cu RB Leipzig.
Diomande devine al cel mai scump jucător transferat vreodată de Real Madrid
Yan Diomande intră direct pe locul 2 în topul celor mai scumpi fotbalişti luaţi vreodată de Real Madrid, iar în cazul în care ibericii vor plăti o parte din bonsurile de performanţă către nemţi, atunci jucătorul o să fie lider în acest top.
- Jude Bellingham – 127 milioane €
- Yan Diomande – 125 milioane €
- Eden Hazard – 120,8 milioane €
- Gareth Bale – 101 milioane €
- Cristiano Ronaldo – 94 milioane €
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