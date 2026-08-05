Acord: Yan Diomande se transferă la Real Madrid şi devine al doilea cel mai scump jucător din istoria clubului!

Real Madrid continuă să fie foarte activă pe piaţa transferurilor, asta după ce revenirea lui Jose Mourinho a fost onorată cu mai multe mutări importante, precum Bernardo Silva, Ibrahima Konate sau Denzel Dumfries.

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„Galacticii” au bătut palma cu cei de la RB Leipzig pentru transferul-record al lui Diomande, jucător pentru care negociază de mai multe zile.

Yan Diomande, transferat de Real Madrid de la RB Leipzig

Real Madrid este foarte aproape de a finaliza unul dintre cele mai importante transferuri ale verii, după ce a ajuns la un acord cu RB Leipzig pentru achiziționarea lui Yan Diomande, conform The Athletic. Valoarea totală a tranzacției poate ajunge la 140 de milioane de euro, în urma unor negocieri care s-au întins pe parcursul mai multor săptămâni.

Campioana Spaniei va plăti aproximativ 125 de milioane de euro în schimbul fotbalistului, la care se pot adăuga încă 15 milioane de euro sub formă de bonusuri de performanță, dintre care 10 milioane o să fie bonuşuri uşoare de realizat. Transferul urmează să fie aprobat oficial de conducerea clubului german.

Leganes primeşte o sumă importantă după transferul lui Diomande la Real Madrid

Yan Diomande, în vârstă de 19 ani, s-a alăturat lotului lui RB Leipzig în cantonamentul de pregătire din Austria la începutul săptămânii, înainte ca mutarea sa pe Santiago Bernabéu să fie ratificată. Internaționalul ivorian va primi în scurt timp permisiunea de a călători la Madrid, unde va efectua vizita medicală înainte de semnarea contractului.