Mihai Stoica îşi reproşează un singur lucru după începutul de sezon dezastruos de la FCSB: „Am făcut totul omeneşte posibil”

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a vorbit despre perioada complicată a echipei din acest început de sezon. Eliminarea prematură din cupele europene i-a zguduit serios pe roş-albaştri, care se concentrează acum exclusiv pe întrecerile interne.

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Tot Mihai Stoica a fost în această perioadă ţinta criticilor şi considerat de mulţi principalul vinovat pentru situaţia în care se află FCSB în acest debut de sezon. Cele mai multe critici au venit după dubla cu Auda din turul 2 preliminar Conference League, câştigată de letoni cu 7-3.

Mihai Stoica, după începutul dezastruos de sezon de la FCSB: „Clar că sunt nemulţumit”

Oficialul celor de la FCSB îşi reproşează însă un singur lucru în acest moment: faptul că nu a reuşit să realizeze transferurile acestei veri mai devreme, pentru ca noii jucători să poată avea parte de o pregătire completă sub comanda lui Marius Baciu.

„Clar că sunt nemulţumit. Partea mea de vină este că nu am reuşit să aduc jucătorii la începutul perioadei de pregătire. Am făcut totul omeneşte posibil. În continuare, sunt convins că Aymen Boutoutaou este un jucător mult peste nivelul atacanţilor din SuperLiga. Deocamdată trebuie să îi găsim poziţia şi cred că are nevoie de timp pentru a se obişnui cu noii colegi de echipă. Nu a făcut pregătirea.

Este un jucător foarte bun defensiv. Asta m-a frapat la el. La Sochaux a fost de departe cel mai valoros. Politic este un băiat ok, se antrenează. A fost criticat foarte dur, unii băieţi trec peste asta, alţii mai puţin. Cine nu reuşeşte să treacă peste asta nu poate juca la noi”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.