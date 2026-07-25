Vozinha a semnat! Clubul la care va juca portarul care a impresionat la Cupa Mondială 2026

Vozinha la finalul meciului cu Argentina de la Mondial / Profimedia Images

Vozinha şi-a găsit echipă! La 40 de ani, portarul celor de la Capul Verde a semnat un nou angajament.

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Portarul de 40 de ani, Vozinha, care era necunoscut până la Cupa Mondială, a prins cel mai bun 11 de la FIFA World Cup. FIFA a anunţat recent cei 11 cei mai buni jucători de la Cupa Mondială, competiţie care s-a văzut exclusiv în Universul Antena. Vozinha s-a numărat printre cei mai buni, într-o echipă din care mai fac parte Messi, Haaland sau Mbappe. Chiar dacă a ajuns la o vârstă înaintată, portarul a decis să nu pună ghetele în cui după Mondial. El a decis să semneze un nou nou contract de profesionist.

Vozinha a semnat cu Colo Colo, actualul lider al campionatului din Chile.

”Bine ai venit. Te așteptăm pe Stadionul Monumental”, au scris sud-americanii pe rețelele sociale.