Vozinha a semnat! Clubul la care va juca portarul care a impresionat la Cupa Mondială 2026

Vozinha şi-a găsit echipă! La 40 de ani, portarul celor de la Capul Verde a semnat un nou angajament.
Portarul de 40 de ani, Vozinha, care era necunoscut până la Cupa Mondială, a prins cel mai bun 11 de la FIFA World Cup. FIFA a anunţat recent cei 11 cei mai buni jucători de la Cupa Mondială, competiţie care s-a văzut exclusiv în Universul Antena. Vozinha s-a numărat printre cei mai buni, într-o echipă din care mai fac parte Messi, Haaland sau Mbappe. Chiar dacă a ajuns la o vârstă înaintată, portarul a decis să nu pună ghetele în cui după Mondial. El a decis să semneze un nou nou contract de profesionist.
Vozinha a semnat cu Colo Colo, actualul lider al campionatului din Chile.
”Bine ai venit. Te așteptăm pe Stadionul Monumental”, au scris sud-americanii pe rețelele sociale.
- „Cred că a decis că finala va fi ultimul său meci la națională”. Leo Messi, dat de gol de propriul său coleg
- „De netolerat, inacceptabil”. Luis de la Fuente a vorbit în premieră despre scandalul făcut de argentinieni la CM
- Fotbalistul din Serie A care a fost la Cupa Mondială, prins drogat la volan
- Ce dezastru ar fi! Anchetă privind pariuri suspecte şi posibile meciuri aranjate la Campionatul Mondial 2026
- „Nebun!”. Ce a făcut „bătăușul” Leandro Paredes la 4 zile după finala Cupei Mondiale dintre Spania și Argentina