VIDEO | Neymar, spectacol la primul meci după Cupa Mondială! A marcat două goluri, după care i-a dat tricoul starului din Europa

Neymar a revenit pe teren pentru prima dată după eliminarea Braziliei de la Cupa Mondială, în urma eșecului cu Norvegia, 1-2, iar fotbalistul sud-american a fost omul meciului în duelul pe care Santos l-a terminat la egalitate, 2-2, cu Chapecoense.

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Acuzat în Brazilia că a preferat să stea să participe la un turneu de poker, în loc să meargă cu coechipierii săi în deplasare, în Venezuela, pentru duelul cu Universidad Central, atacantul a răspunsul criticilor printr-o dublă.

Neymar a făcut spetacol în Brazilia, la primul meci după eliminarea dramatică de la Cupa Mondială

🇧🇷 GOOOOOAL, Neymar buteur ce soir contre Chapecoense ⚽️🪄pic.twitter.com/QcvFIRZtuQ

— MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) July 25, 2026

Runda cu numărul 20 a campionatului din Brazilia l-a găsit pe Neymar titular pentru partida cu Chapecoense, pe care Santos a jucat-o pe teren propriu, iar superstarul sud-american nu a dezamăgit. Acesta a deschis scorul în minutul 36 al întâlnirii după o fază rapidă, care a adus aminte de momentele de glorie din tricoul Barcelonei sau al lui PSG.

Jucătorul lui Santos a finalizat cu un șut plasat, de la aproximativ 14 metri, după un un-doi cu un coleg, iar stadionul a erupt. Totuși, pentru gazde restul partidei a avut o desfășurare neașteptată, după ce oaspeții au întors scorul după pauză, în urma unui gol al lui Marcinho, în minutul 51, și un autogol al lui Joao Ananias.