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VIDEO | Neymar, spectacol la primul meci după Cupa Mondială! A marcat două goluri, după care i-a dat tricoul starului din Europa

Mihai Alecu Publicat: 26 iulie 2026, 2:47

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VIDEO | Neymar, spectacol la primul meci după Cupa Mondială! A marcat două goluri, după care i-a dat tricoul starului din Europa

Neymar a făcut spectacol pentru Santos. Foto: Getty Images

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Neymar a revenit pe teren pentru prima dată după eliminarea Braziliei de la Cupa Mondială, în urma eșecului cu Norvegia, 1-2, iar fotbalistul sud-american a fost omul meciului în duelul pe care Santos l-a terminat la egalitate, 2-2, cu Chapecoense.

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Acuzat în Brazilia că a preferat să stea să participe la un turneu de poker, în loc să meargă cu coechipierii săi în deplasare, în Venezuela, pentru duelul cu Universidad Central, atacantul a răspunsul criticilor printr-o dublă.

Neymar a făcut spetacol în Brazilia, la primul meci după eliminarea dramatică de la Cupa Mondială

Runda cu numărul 20 a campionatului din Brazilia l-a găsit pe Neymar titular pentru partida cu Chapecoense, pe care Santos a jucat-o pe teren propriu, iar superstarul sud-american nu a dezamăgit. Acesta a deschis scorul în minutul 36 al întâlnirii după o fază rapidă, care a adus aminte de momentele de glorie din tricoul Barcelonei sau al lui PSG.

Jucătorul lui Santos a finalizat cu un șut plasat, de la aproximativ 14 metri, după un un-doi cu un coleg, iar stadionul a erupt. Totuși, pentru gazde restul partidei a avut o desfășurare neașteptată, după ce oaspeții au întors scorul după pauză, în urma unui gol al lui Marcinho, în minutul 51, și un autogol al lui Joao Ananias.

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Neymar a continuat să arate că este într-o formă bună și a fost mereu periculos când a primit balonul. El a mai punctat o dată și astfel a adus un punct pentru echipa sa, în minutul 89, după un penalty primit de echipa gazdă.

Neymar s-a certat cu adversarii, a ieșit șchiopătând de pe teren și i-a dat tricoul unui superstar din Serie A

Pe lângă fazele de spectacol pe care le-a produs în ofensivă, Neymar a fost și protagonistul unui moment tensionat. Faultat de un adversar în minutul 76, atacantul s-a dus și l-a împins pe acesta, după care s-a răstit la arbitru, care a părut aproape să-i dea al doilea cartonaș galben în decurs de câteva secunde.

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Finalul partidei dintre Santos și Chapecoense a adus camerele de filmat din nou pe Neymar, care a mers șchiopătând la marginea terenului, semn îngrijorător pentru fanii săi. Acesta și-a dat tricoul jos și, în mod surprinzător, a mers să îl dea unui spectator.

Ei bine, acel spectator era nimeni altul decât Rafael Leao, starul naționalei Portugaliei și al lui AC Milan, care este în vacanță după Cupa Mondială și a decis să vină să-l vadă la lucru pe Neymar.

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