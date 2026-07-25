Nuno Campos, discurs echilibrat după Dinamo – Craiova 5-1: „Nu am făcut totul perfect”

Dinamo București a făcut un adevărat spectacol pe Arcul de Triumf, reușind să se impună de o manieră clară în fața campioanei Universitatea Craiova, scor 5-1.

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A fost primul succes pentru Nuno Campos în Liga 1 și unul pe care cu siguranță îl va ține minte. „Câinii” s-au revanșat în fața suporterilor, după eșecul din runda inaugurală cu Petrolul.

Nuno Campos: „Jucătorii merită acest rezultat”

Nuno Campos a analizat după fluierul final evoluția echipei sale, iar tehnicianul lui Dinamo a făcut o comparație între jocul de acum și cel pierdut etapa trecută, pe terenul celor de la Petrolul Ploiești.

„Au meritat victoria 100%. Nu e ușor pentru jucătorii noștri. Au încercat să înțeleagă ideile mele de la început. La meciul trecut, rezultatul nu a fost drept, dar am luat-o de la capăt și au crezut. Jucătorii merită acest rezultat. Am lucrat mult fazele fixe. Am lucrat două zile aceste faze, exersăm mereu și studiem adversarii.

Trebuie să înțelegem jocul, de ce putem ataca în astfel de meciuri și de ce nu am putut să o facem la meciul trecut. Diferă de la adversar la adversar, de la sistem la sistem. Am pus multe la punct în această săptămână. Cu timpul, ne vom putea adapta. Trebuie să înțelegem ce trebuie să facem în fiecare moment, e dificil.