Home | Fotbal | Liga 1 | Nuno Campos, discurs echilibrat după Dinamo – Craiova 5-1: „Nu am făcut totul perfect”

Nuno Campos, discurs echilibrat după Dinamo – Craiova 5-1: „Nu am făcut totul perfect”

Daniel Işvanca Publicat: 25 iulie 2026, 23:19

Comentarii
Nuno Campos, discurs echilibrat după Dinamo – Craiova 5-1: Nu am făcut totul perfect”

Nuno Campos / Sportpictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Dinamo București a făcut un adevărat spectacol pe Arcul de Triumf, reușind să se impună de o manieră clară în fața campioanei Universitatea Craiova, scor 5-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

A fost primul succes pentru Nuno Campos în Liga 1 și unul pe care cu siguranță îl va ține minte. „Câinii” s-au revanșat în fața suporterilor, după eșecul din runda inaugurală cu Petrolul.

Nuno Campos: „Jucătorii merită acest rezultat”

Nuno Campos a analizat după fluierul final evoluția echipei sale, iar tehnicianul lui Dinamo a făcut o comparație între jocul de acum și cel pierdut etapa trecută, pe terenul celor de la Petrolul Ploiești.

„Au meritat victoria 100%. Nu e ușor pentru jucătorii noștri. Au încercat să înțeleagă ideile mele de la început. La meciul trecut, rezultatul nu a fost drept, dar am luat-o de la capăt și au crezut. Jucătorii merită acest rezultat. Am lucrat mult fazele fixe. Am lucrat două zile aceste faze, exersăm mereu și studiem adversarii.

Trebuie să înțelegem jocul, de ce putem ataca în astfel de meciuri și de ce nu am putut să o facem la meciul trecut. Diferă de la adversar la adversar, de la sistem la sistem. Am pus multe la punct în această săptămână. Cu timpul, ne vom putea adapta. Trebuie să înțelegem ce trebuie să facem în fiecare moment, e dificil.

Reclamă
Reclamă

Trebuie să câștigăm meciurile. Nu a fost drept meciul trecut, dar acum nu am făcut totul perfect. Mai sunt lucruri de îmbunătățit. Trebuie să fim echilibrați, să fim mai buni și să continuăm să facem lucrurile bune. Trebuie să vedem la meciul următor dacă Irimia va juca sau nu. Cred că a intrat bine, are nevoie de ritm.

Am văzut multe meciuri înainte să vin aici. De la început, am vorbit despre fani. Ei vor fi foarte importanți în acest sezon. De la începutul meciului au fost fantastici. Cu ajutorul lor vom crea o fortăreață. Pentru noi, este o plăcere să le putem dedica victoria”, a declarat Nuno Campos, potrivit digisport.ro.

Afacerea cu care David a dat lovitura pe timp de criză. Clienţii aşteaptă şi trei săptămâni pentru serviciuAfacerea cu care David a dat lovitura pe timp de criză. Clienţii aşteaptă şi trei săptămâni pentru serviciu
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacția unui român după ce a băgat benzină cu 10 lei per litru: "Tragem pe dreapta, gata"
Observator
Reacția unui român după ce a băgat benzină cu 10 lei per litru: "Tragem pe dreapta, gata"
Verdictul lui Cristi Balaj: unde a greșit Istvan Kovacs în Dinamo – Craiova. Analiza tuturor fazelor. Exclusiv
Fanatik.ro
Verdictul lui Cristi Balaj: unde a greșit Istvan Kovacs în Dinamo – Craiova. Analiza tuturor fazelor. Exclusiv
23:40

Record negativ egalat de Universitatea Craiova! Când au încasat oltenii ultima oară 5 goluri într-un meci
23:27

„A contat meciul de miercuri în ce s-a întâmplat?” Răspunsul lui Mario Felguieras, după ce Dinamo a umilit campioana
23:19

Alexandru Musi, savuros după ce Dinamo a „zdrobit-o” pe Universitatea Craiova: „Asta rămâne între mine și el”
23:07

Filipe Coelho le-a cerut scuze fanilor după ce Dinamo a umilit-o pe Craiova! Avertisment pentru jucătorii săi
22:59

„O seară neagră pentru noi”. Prima reacție din tabăra Universității Craiova după umilința cu Dinamo
22:58

Steven Nsimba a rupt tăcerea după scandările rasiste din meciul cu Dinamo: „Nu e prima oară. Nu pot face nimic”
Vezi toate știrile
1 FotoSuperba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal 2 Vozinha a semnat! Clubul la care va juca portarul care a impresionat la Cupa Mondială 2026 3 Juan Carlos Amoedo Dasilva a semnat cu Universitatea Craiova 4 Florin Prunea, derapaj rasist! Ce a putut spune despre un jucător din derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova 5 FotoÎţi mai aminteşti de Dorin Semeghin – „Spaima sticlelor de vin”? Cum arată acum. Întâlnire cu Petre Grigoraș 6 Lovitură pentru Lewis Hamilton! Pilotul Ferrari, „retrogradat” din grilă în MP al Ungariei. Antonelli, penalizat și el
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei MondialeDecizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale
Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”
Lovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul MondialLovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul Mondial