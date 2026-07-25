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Alexandru Musi, savuros după ce Dinamo a „zdrobit-o” pe Universitatea Craiova: „Asta rămâne între mine și el”

Andrei Nicolae Publicat: 25 iulie 2026, 23:19

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Alexandru Musi, savuros după ce Dinamo a „zdrobit-o pe Universitatea Craiova: „Asta rămâne între mine și el

Jucătorii lui Dinamo, după un gol / Sport Pictures

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Alexandru Musi a vorbit despre viitorul lui Dinamo după ce el și colegii săi au reușit să o surclaseze pe Universitatea Craiova în etapa a doua din campionat, scor 5-1. Jucătorul de 22 de ani al alb-roșiilor a vorbit și despre golul înscris de el și a oferit un răspuns savuros când a fost întrebat cum îl va răsplăti pe Danny Armstrong pentru pasa decisivă.

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Dinamo a obținut o victorie răsunătoare în fața Universității Craiova pe Arcul de Triumf, scor final 5-1. Filipe Coelho și-a menajat mare parte din titulari, iar elevii lui Nuno Campos au profitat din plin. Alberto Soro, Alexandru Musi, Alexandru Pop, Cătălin Cîrjan și Martin Pascual au semnat golurile care au consemnat o victorie uluitoare a alb-roșiilor.

Alexandru Musi, după Dinamo – Univ. Craiova 5-1: „Pe viitor o să fie bine”

La flash-interviu, unul dintre jucătorii din tabăra lui Dinamo care și-au făcut apariția la flash-interviuri a fost Alexandru Musi, cel care a înscris golul de 2-0 după o gafă imensă comisă de Ronaldo Webster, jamaicanul aflat la debutul său în tricoul Universității Craiova. Armstrong a profitat de greșeala adversarului său și i-a pasat colegului său, care a înscris din fața porții goale.

După meci, Musi nu a vrut să spună cum îl va cinsti pe coechipierul său scoțian pentru assist. În plus, dinamovistul a vorbit despre echipa construită de Nuno Campos, dar și despre momentele de analiză din partea VAR-ului care au durat foarte mult.

Nu mă așteptam personal, noi am intrat pe teren, știam ce avem de făcut. În fotbal se și pierde, cu Petrolul a văzut toată lumea că am dominat meciul. Trebuie să învățăm din greșelile astea și pe viitor o să fie bine.

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Este un nou început pentru noi, o nouă echipă, trebuie să dăm totul la fiecare meci pentru a obține victoria. E o nouă echipă. (n.r. Cum îl cinstești pe Armstrong după pasa de la golul 2?) Asta rămâne între mine și el.

Se stă foarte mult la VAR. Trebuie să se găsească o metodă mai rapidă„, a spus Musi, conform digisport.ro.

Pentru Dinamo, urmează partida cu Oțelul Galați din deplasare, în timp ce Universitatea Craiova o va întâlni pe Levski Sofia în manșa a doua din turul 2 preliminar Champions league, duel care a reprezentat și motivul pentru care Coelho și-a menajat titularii.

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