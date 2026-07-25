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Filipe Coelho le-a cerut scuze fanilor după ce Dinamo a umilit-o pe Craiova! Avertisment pentru jucătorii săi

Bogdan Stănescu Publicat: 25 iulie 2026, 23:07

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Filipe Coelho le-a cerut scuze fanilor după ce Dinamo a umilit-o pe Craiova! Avertisment pentru jucătorii săi

Filipe Coelho, nervos, într-un meci / Sport Pictures

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Antrenorul portughez al Universităţii Craiova, Filipe Coelho (45 de ani), le-a cerut scuze fanilor olteni după umilinţa suferită de echipa lui, 1-5, în derby-ul cu Dinamo.

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Coelho a spus că urmează cel mai important meci al sezonului pentru echipa lui, returul cu Levski Sofia. O calificare a echipei sale ar însemna automat prezenţa Craiovei într-o grupă europeană în acest sezon. Portughezul i-a avertizat pe jucătorii săi că nu se pot prezenta aşa cum au făcut-o la Bucureşti, pe Arcul de Triumf, cu Dinamo.

Filipe Coelho, după rezultatul şocant, 1-5, al Craiovei în derby-ul cu Dinamo: „E vina mea, îmi cer scuze suporterilor”

„Nu am început bine jocul. Faptul că am primit două goluri arată că am fost mai puţin concentraţi decât adversarii.

Am luat roşu, am avut o ocazie prin Matei, nu am marcat. Ulterior a fost mai dificil. În repriza a doua am marcat, dar am primit alte 3 goluri, din faze fixe.

Avem multe lucruri de îmbunătăţit, la fazele fixe. Trebuie să ne descurcăm mult mai bine.

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E vina mea, îmi cer scuze suporterilor, merită mai mult de la această echipă.

Trebuie să analizăm, trebuie să ne îmbunătăţim. Am folosit jucători care nu au avut înainte şansa de a juca. Le-am dat o şansă. Meciul de săptămâna viitoare e cel mai important meci al sezonului pentru noi.

„Unii dintre jucători trebuie să se ridice la un nivel mai bun”

(n.r: Cine v-a plăcut şi cine nu v-a plăcut?) Nu vreau să vorbesc despre jucători individual. Vom analiza, câştigăm împreună, pierdem împreună, dar unii dintre jucători trebuie să se ridice la un nivel mai bun.

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(n.r: Nu a fost atât de important meciul ăsta pentru unii jucători? Aţi spus că urmează cel mai important meci) Poate, am spus ceea ce este. Dacă le spuneam că acest meci e mai important decât meciul cu Levski nu ar fi fost adevărat.

(n.r: despre oferta lui Al Hamlawi) În acest moment, tot ce ştiu despre Assad e că e accidentat. Nu a venit la Bucureşti pentru că nu putea juca”, a declarat, după meci, Filipe Coelho pentru digisport.ro.

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