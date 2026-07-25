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Record negativ egalat de Universitatea Craiova! Când au încasat oltenii ultima oară 5 goluri într-un meci

Daniel Işvanca Publicat: 25 iulie 2026, 23:40

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Record negativ egalat de Universitatea Craiova! Când au încasat oltenii ultima oară 5 goluri într-un meci

Jucătorii de la Universitatea Craiova / Sportpictures

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Universitatea Craiova a suferit un eșec usturător pe stadionul Arcul de Triumf. La câteva zile după înfrângerea cu Levski Sofia, din preliminariile UEFA Champions League, oltenii au fost surclasați de Dinamo, scor 5-1.

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Formația antrenată de Filipe Coelho a egalat un record negativ în disputa din cadrul etapei a doua a Ligii 1. Când încasaseră oltenii cinci goluri la un meci de campionat.

Universitatea Craiova a încasat o „manita” pe Arcul de Triumf de la Dinamo

Dinamo București a profitat de faptul că Filipe Coelho a odihnit mai mulți titulari, cu gândul la returul cu Levski Sofia din Liga Campionilor, iar „câinii” au distrus campioana României, căreia i-a marcat cinci goluri.

„Leii” din Bănie nu au avut nicio șansă în fața unei formații dezlănțuite. Golul marcat de Steven Nsimba, imediat după pauză, nu a fost suficient pentru a completa o revenire miraculoasă.

În același timp, oltenii au egalat un record negativ pe prima scenă a fotbalului românesc. Ultima oară când Universitatea Craiova a încasat cinci goluri într-un meci de campionat a fost într-un duel cu FCSB, din 29 octombrie 2017. A fost 5-2 atunci pentru gruparea roș-albastră.

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