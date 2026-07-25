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„A contat meciul de miercuri în ce s-a întâmplat?” Răspunsul lui Mario Felguieras, după ce Dinamo a umilit campioana

Bogdan Stănescu Publicat: 25 iulie 2026, 23:27

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„A contat meciul de miercuri în ce s-a întâmplat? Răspunsul lui Mario Felguieras, după ce Dinamo a umilit campioana

Mario Felguieras la declaraţii, în zona mixtă, după Dinamo - Universitatea Craiova 5-1 / AntenaSport

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Directorul sportiv al Universităţii Craiova, Mario Felguieras, le-a cerut şi el scuze, la fel ca antrenorul Filipe Coelho, fanilor olteni pentru umilinţa din derby-ul cu Dinamo. Dinamo a învins campioana Craiova cu un scor neverosimil: 5-1!

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Felguieras a insistat că pentru Craiova urmează un meci foarte important, returul cu Levski, care ar putea schimba lucrurile în bine pentru campioana României. Craiova – Levski Sofia se dispută miercuri, pe stadionul Ion Oblemenco, de la 20:30. Oltenii au pierdut turul din Bulgaria, 0-1, cu Levski.

Mario Felguieras, după Dinamo – Craiova 5-1: „Cerem scuze suporterilor, o înfrângere dureroasă”

„(n.r: Ce s-a întâmplat? Nu se aştepta nimeni la asta) Ăsta e fotbalul. Am pierdut cu 5-1, sunt 3 puncte, într-adevăr unul jumate.

E o înfrângere care, bineînţeles, e dureroasă, dar mergem mai departe. Avem meciul următor miercuri, câştigăm miercuri şi mergem mai departe.

(n.r: A contat meciul de miercuri foarte mult în ce s-a întâmplat în seara asta?) N-a contat, noi dorim să câştigăm fiecare meci, asta e mentalitatea noastră. Din păcate nu am reuşit.

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Cerem scuze, a fost o înfrângere dureroasă. Ştim foarte bine ce înseamnă asta pentru suporterii noştri.

La fotbal e întotdeauna frumos că ai mereu meciul următor când poţi schimba (n.r: lucrurile).

A fost un meci în care nu s-a putut mai mult. Legat de atitudine, jucătorii şi-au dorit.

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Nu găsim scuze, noi găsim soluţii. Capul sus, bineînţeles că fiecare va face o analiză, dar avem un meci foarte-foarte important miercuri. Câştigăm şi mergem mai departe”, a declarat Mario Felguieras la zona mixtă, după Dinamo – Universitatea Craiova 5-1.

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