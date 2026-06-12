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Jurnal Antena Sport | Chef de fotbal

Mondialul se vede din toate unghiurile! Și lângă Ateneu, în piața World Cup, au curs râuri de bere încă de la primul meci.

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Jurnal Antena Sport | Chef de fotbal

Jurnal Antena Sport | Chef de fotbal

Jurnal Antena Sport | Chef de fotbal