Cristi Chivu, luptă cu Juventus pentru aducerea fotbalistului cu șase titluri de campion în Premier League

Cristi Chivu este departe de a avea un lot competitiv pentru sezonul următor, având în vedere faptul că Inter și-a ratat până acum toate țintele pe piața transferurilor.
Acum, antrenorul care a cucerit titlul în primul său sezon pe banca echipei are în plan aducerea unui fundaș central cu un CV impresionant în Premier League. Și Juventus și-a manifestat interesul pentru acesta.
Inter și Juventus luptă pentru fundașul cu șase titluri în Anglia
Cristi Chivu nu a reușit să aducă până acum niciun jucător de calibru la Inter, însă tehnicianul român speră să bată palma cu cel puțin trei fotbaliști până la finalul perioadei de mercato.
După ce l-a pierdut pe Marco Palestra, care a ajuns în cele din urmă la Chelsea, antrenorul lui Inter a cerut conducerii să i-l aducă pe John Stones, rămas liber de contract după despărțirea de Manchester City.
Cu o cotă de piață de 12 milioane de euro, stoperul englez are de partea sa un CV impresionant. Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Juventus este și ea interesată de serviciile sale. Arsenal și Chelsea monitorizează și ele situația sa.
- 19 trofee a cucerit John Stones alături de Manchester City
- 32 de ani are fotbalistul englez.
🚨🏴 Inter and Juventus are both in talks with John Stones’ camp over potential free transfer.
Negotiations are taking place this week with Stones open to Italy as next destination.
Chelsea and Arsenal made approaches too; up to Stones.
🎥🇮🇹 https://t.co/PqAIIgeLfc pic.twitter.com/zwrns4mUru
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026
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