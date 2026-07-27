Exod la CFR Cluj?! Neplătiți de patru luni, jucătorii au luat o decizie capitală înaintea meciului cu FC Botoșani

CFR Cluj se află într-o situație delicată, după ce problemele financiare au blocat orice activitate din cadrul clubului. Iuliu Mureșan și-a prezentat zilele trecute demisia, asta deși Neluțu Varga a dat asigurări că problemele vor fi rezolvate.

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Acum, finanțatorul echipei din Gruia are o altă bătaie de cap. Jucătorii au decis toți să își depună memorii, după ce au ajuns la patru luni consecutive fără salarii plătite.

CFR Cluj, aproape de colaps

Andrei Cordea a recunoscut public duminică faptul că a depus memoriu din cauza salariilor neplătite, dar situația este gata să ia amploare, chiar înainte de partida cu FC Botoșani.

Iamsport.ro anunță că întregul vestiar a decis să îl urmeze pe Andrei Cordea în acest demers, ceea ce îl pune într-o situație cruntă pe patronul Neluțu Varga.

Nu doar că riscă să își piardă toți jucătorii, ba mai mult, finanțatorul clubului din Gruia ar putea declara chiar și falimentul. El a declarat acum câteva zile că va reveni în țară pentru a soluționa toate problemele.