Home | Fotbal | Liga 1 | Exod la CFR Cluj?! Neplătiți de patru luni, jucătorii au luat o decizie capitală înaintea meciului cu FC Botoșani

Exod la CFR Cluj?! Neplătiți de patru luni, jucătorii au luat o decizie capitală înaintea meciului cu FC Botoșani

Daniel Işvanca Publicat: 27 iulie 2026, 17:07

Comentarii
Exod la CFR Cluj?! Neplătiți de patru luni, jucătorii au luat o decizie capitală înaintea meciului cu FC Botoșani

Jucătorii de la CFR Cluj / Sportpictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

CFR Cluj se află într-o situație delicată, după ce problemele financiare au blocat orice activitate din cadrul clubului. Iuliu Mureșan și-a prezentat zilele trecute demisia, asta deși Neluțu Varga a dat asigurări că problemele vor fi rezolvate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Acum, finanțatorul echipei din Gruia are o altă bătaie de cap. Jucătorii au decis toți să își depună memorii, după ce au ajuns la patru luni consecutive fără salarii plătite.

CFR Cluj, aproape de colaps

Andrei Cordea a recunoscut public duminică faptul că a depus memoriu din cauza salariilor neplătite, dar situația este gata să ia amploare, chiar înainte de partida cu FC Botoșani.

Iamsport.ro anunță că întregul vestiar a decis să îl urmeze pe Andrei Cordea în acest demers, ceea ce îl pune într-o situație cruntă pe patronul Neluțu Varga.

Nu doar că riscă să își piardă toți jucătorii, ba mai mult, finanțatorul clubului din Gruia ar putea declara chiar și falimentul. El a declarat acum câteva zile că va reveni în țară pentru a soluționa toate problemele.

Reclamă
Reclamă
  • 4 salarii neplătite au în prezent jucătorii de la CFR Cluj
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Sfârşit tragic pentru o fată de 22 de ani din Capitală: dată dispărută prin Ro-Alert, găsită ucisă de tren
Observator
Sfârşit tragic pentru o fată de 22 de ani din Capitală: dată dispărută prin Ro-Alert, găsită ucisă de tren
Mitică Dragomir, previziune sumbră înainte de Universitatea Craiova – Levski: „Cu Dinamo puteau să ia nouă!”. Cine se califică mai departe în cupele europene 
Fanatik.ro
Mitică Dragomir, previziune sumbră înainte de Universitatea Craiova – Levski: „Cu Dinamo puteau să ia nouă!”. Cine se califică mai departe în cupele europene 
16:46

Cristi Chivu, luptă cu Juventus pentru aducerea fotbalistului cu șase titluri de campion în Premier League
16:40

Scandal în Arabia Saudită: Al Hilal vrea să scape de Karim Benzema!
16:29

Dumitru Dragomir nu așteaptă minuni înainte de Craiova – Levski Sofia: „Mă tem că e greu”
16:15

O fostă glorie a Craiovei Maxima îi face praf pe olteni după umilinţa cu Dinamo: „Catastrofe… Nimic, nimic”
15:52

Un jucător de la Rapid a refuzat transferul în străinătate. Ar fi încasat un salariu triplu
15:41

Decizia luată de Al-Hamlawi înainte de Levski Sofia. Cu ofertă pe masă, atacantul surprinde fanii Craiovei
Vezi toate știrile
1 Halucinant: ce a spus Gigi Becali după ce Dennis Politic a fost decisiv în Csikszereda – FCSB 0-2 2 Universitatea Craiova pregătește două transferuri: „I-am ales din 1.500 de jucători” 3 Andrei Cordea a depus memoriu la FRF. „Asta este între mine și club” 4 Decizia luată de Antonio Folha după ce jucătorii au depus memorii și CFR Cluj e în colaps financiar 5 S-a aflat ce bani are de primit Andrei Cordea de la CFR Cluj. A depus memoriu la FRF 6 Doliu în fotbal. Un fost internaţional a murit la 38 de ani, într-un accident rutier!
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei MondialeDecizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale
Superba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbalSuperba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal
Uluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completăUluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completă