Scandal în Arabia Saudită: Al Hilal vrea să scape de Karim Benzema!

Karim Benzema, atacantul celor de la Al Hilal, se află într-un conflict cu şefii grupării saudite, asta după ce a fost pus să-şi caute o nouă echipă în această vară, la doar 6 luni de la transferul său de la Al-Ittihad.

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Jucătorul francez care este unul dintre cei mai bine plătiţi fotbalişti din lume are probleme la cea mai titrată formaţie din fotbalul saudit.

Karim Benzema, pus să-şi caute o nouă echipă de către şefii de la Al Hilal

Ultimele informaţii din Arabia Saudită sunt că viitorul lui Karim Benzema este sub semnul întrebării, asta pentru că şefii lui Al Hilal vor să facă o reconstrucţie la echipă şi principalii vizaţi sunt jucătorii străini, asta pentru că locurile sunt limitate în acest moment. Maxim 10 jucători străini pot să fie incluşi în lotul pentru tot sezonul, iar maxim 8 pot să fie în lotul pentru meciuri din Liga Stelelor.

Se pare că fostul jucător de la Real Madrid a fost propus tuturor formaţiilor importante din Arabia Saudită şi nu a existat vreun interes pentru serviciile sale, iar acum există un adevărat conflict între fotbalistul din Hexagon şi conducătorii lui Al Hilal din cauza acestui fapt.

100 de milioane de euro este salariul pe care Karim Benzema îl are la Al Hilal.

Alte vedete care pot pleca de la Al Hilal

Formaţia saudită a bifat prima lovitură din această vară, cu aducerea lui Crysencio Summerville, de la West Ham, pentru o sumă care poate să ajungă la 80 de milioane de euro. Se pare că bugetul ar fi unul impresionant, pentru transferuri, de peste 300 de milioane de euro, şi alte mutări importante urmează să fie bifate.