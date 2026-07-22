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Cu cât ar putea impozita americanii suma de 50 de milioane de dolari primită de Spania pentru câştigarea Mondialului

Bogdan Stănescu Publicat: 22 iulie 2026, 21:48

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Cu cât ar putea impozita americanii suma de 50 de milioane de dolari primită de Spania pentru câştigarea Mondialului

Spania primeşte trofeul Cupei Mondiale, după ce a învins Argentina în finală / Profimedia Images

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Premiul acordat de FIFA naţionalei Spaniei pentru câştigarea Cupei Mondiale riscă să fie impozitat cu 30% de către autorităţile fiscale americane, potrivit Fox News. Acest lucru a stârnit critici de peste Atlantic, atât din partea republicanilor, cât şi a democraţilor, relatează Le Figaro.

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Ştiau la ce să se aştepte când au venit aici.” Afirmaţia îi aparţine lui Tim Burchett, deputat republican din Tennessee în Camera Reprezentanţilor. La doar trei zile după victoria Spaniei împotriva Argentinei în finala Cupei Mondiale, premiul de 50 de milioane de dolari câştigat de „La Roja” ar putea fi, în final, redus cu câteva milioane de către administraţia fiscală americană, relatează postul Fox News.

Premiul de 50 de milioane de dolari câştigat de Spania, în vizorul fiscului american! Cât ar putea fi impozitul

Legislaţia fiscală a Statelor Unite prevede că veniturile obţinute dintr-o activitate desfăşurată pe teritoriul naţional intră, în marea majoritate a cazurilor, sub jurisdicţia autorităţii fiscale americane, IRS (Internal Revenue Service). Anumite plăţi către sportivi străini nerezidenţi sunt astfel, în general, supuse unei reţineri la sursă federale de până la 30%. O sumă care poate fi redusă dacă există o convenţie fiscală bilaterală între Statele Unite şi cealaltă ţară, în acest caz Spania.

Şi „La Roja” nu este singura afectată. În total, FIFA a distribuit o sumă record de 871 de milioane de dolari celor 48 de echipe participante la Cupa Mondială din 2026, dintre care 655 de milioane au fost calculate în funcţie de rezultatele sportive ale fiecărei echipe. Concret, asta înseamnă că toate echipele care au jucat în Statele Unite, chiar şi cele eliminate încă din faza grupelor, pot vedea o parte din câştigurile lor impozitate de autorităţile fiscale americane.

Democraţii şi republicanii, de acord că impozitul e prea mare

Mi se pare o mare păcăleală”, a reacţionat Tim Burchett, adăugând că nu este „un mare fan al IRS”. Aceeaşi opinie a fost exprimată şi de către deputatul democrat din Illinois, Jonathan Jackson, care consideră situaţia „nedreaptă”, precum şi de republicanul din Utah, Burgess Owens, pentru care această taxă este pur şi simplu „prea mare”. Un moment rar de unanimitate între cele două tabere politice.

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Dar, dincolo de cazul Spaniei, criticile la adresa politicilor depăşesc tema fotbalului. „Acest lucru scoate în evidenţă o problemă mai amplă”, afirmă Jonathan Jackson. Reprezentantul democrat consideră că marile companii sunt prea puţin impozitate şi că „ar trebui să-şi plătească impozitele în loc să profite de nişe fiscale”. Tim Burchett împărtăşeşte această constatare privind necesitatea reformării sistemului, recunoscând totodată că Statele Unite ar avea de câştigat dacă ar încuraja, mai degrabă decât să descurajeze, venirea sportivilor şi a vizitatorilor străini. „Aşa stau lucrurile, din păcate, în ţara noastră, cu impozitele”, se resemnează, la rândul său, Burgess Owens, fost jucător în NFL, liga de fotbal american din Statele Unite.

Pe reţelele sociale, această potenţială taxă asupra premiului echipei Spaniei a stârnit reacţii. Sub o postare pe această temă publicată pe X, plouă cu insulte la adresa Statelor Unite. Alţi internauţi adoptă o poziţie mai nuanţată, reamintind că Washingtonul aplică aceeaşi regulă tuturor sportivilor străini, fără excepţie, şi că, prin urmare, nu este nimic neobişnuit în faptul că şi „La Roja” este supusă la rândul ei acestei reguli. Unii chiar răstoarnă argumentul, subliniind că sistemul fiscal spaniol este considerat prea împovărător. Dincolo de acest caz, unii observatori se întreabă chiar despre viitorul marilor competiţii sportive organizate pe teritoriul american, evocând posibilitatea ca alte ţări, ca răspuns, să instituie la rândul lor o taxă similară.

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