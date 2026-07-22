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Jurnal Antena Sport | Roşiile şi furia roşie

Doi campioni mondiali alături de „Furia roșie, Spania, s-au umplut de roșii. Fabian Ruiz și Gavi au primit greutatea lor în roșii în orașul natal, unde au devenit cetățeni de onoare.

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