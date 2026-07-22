Jurnal Antena Sport | Roşiile şi furia roşie

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Situație ireală cu jucătorul transferat de FCSB: a mai semnat și cu o altă echipă din Liga 1

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Gigi Becali a găsit număr 10 pentru FCSB. Transferat la recomandarea lui Gică Hagi: „Trebuie să ascult”

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Reacţia lui Ladislau Boloni când a aflat pentru cine a plătit FCSB 1.350.000 de euro: „Nu ştiu care e logica”

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Leandro Paredes a rupt tăcerea, după scandalul uriaș de la finala Spania – Argentina 1-0: „Plin de mândrie”

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„Oracolul de la Bălceşti” anunţă dezastrul pentru o forţă din Liga 1: „Nu prinde play-off-ul”

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Gicu Grozav a semnat! Destinaţie surpriză a fostului jucător de la Petrolul Ploieşti