Mirel Rădoi a făcut „cel mai bun transfer din istoria clubului”. Cine este jucătorul adus de Gaziantep

Mirel Rădoi se pregătește de începerea noului sezon în Turcia, iar tehnicianul român a primit întăriri, după ce conducerea l-a transferat pe Kacper Tobiasz, portar polonez în vârstă de 23 de ani.

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Ajuns chiar și în anturajul naționalei de seniori a Poloniei, acesta a fost numit „cel mai bun transfer din istoria clubului”, potrivit jurnaliștilor turci.

Gaziantep l-a adus pe Kacper Tobiasz

Gaziantep a oficializat un transfer important, iar presa din Turcia este de părerea că mutarea făcută de Mirel Rădoi este cea mai bună din istoria clubului.

Este vorba despre Kacper Tobiasz, portar polonez, care a semnat din postura de jucător liber de contract. Acesta se mai afla și pe lista celor de la Genclerbirligi, Ludogorets și Middlesbrough.

„Pot spune că Gaziantep FK a realizat cel mai bun transfer din istoria clubului pentru postul de portar. Kacper Tobiasz, care are 34 de meciuri în Europa League în carieră, este și membru al echipei naționale a Poloniei. Este, într-adevăr, un transfer care aduce un suflu proaspăt. Toată aprecierea pentru toți cei care au contribuit la realizarea lui”, au scris jurnaliștii turci.