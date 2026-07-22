Jurnal Antena Sport | Zanetti pus pe glume la Bucureşti
Un Zanetti a aterizat la București. Nu a argentinianul-șef al lui Chivu, ci francezul care o antrenează pe Auda, prima adversară a FCSB-ului din Europa.
Un Zanetti a aterizat la București. Nu a argentinianul-șef al lui Chivu, ci francezul care o antrenează pe Auda, prima adversară a FCSB-ului din Europa.
Jurnal Antena Sport | Crede în șansa eiJurnal Antena Sport | Crede în șansa ei
Jurnal Antena Sport | Zanetti pus pe glume la BucureştiJurnal Antena Sport | Zanetti pus pe glume la Bucureşti
Jurnal Antena Sport | Roşiile şi furia roşieJurnal Antena Sport | Roşiile şi furia roşie
Jurnal Antena Sport | Dinamo vrea în EuropaJurnal Antena Sport | Dinamo vrea în Europa
Jurnal Antena Sport | Banii aduc despărţireaJurnal Antena Sport | Banii aduc despărţirea