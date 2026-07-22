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Jurnal Antena Sport | Zanetti pus pe glume la Bucureşti

Un Zanetti a aterizat la București. Nu a argentinianul-șef al lui Chivu, ci francezul care o antrenează pe Auda, prima adversară a FCSB-ului din Europa.

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