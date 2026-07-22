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Levski Sofia – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30). Oltenii luptă pentru calificarea în turul 3 preliminar Champions League

Alex Masgras Publicat: 22 iulie 2026, 14:47

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Levski Sofia – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30). Oltenii luptă pentru calificarea în turul 3 preliminar Champions League

Jucătorii Universităţii Craiova / Sport Pictures

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Levski Sofia – Universitatea Craiova, prima manşă a turului 2 preliminar UEFA Champions League, va începe la ora 20:30 şi va fi transmisă în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaPLAY.

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După ce au trecut de Vitebsk din Belarus, în primul tur preliminar, cu două victorii (4-1 şi 1-0), oltenii continuă parcursul european în preliminariile Champions League, acolo unde vor juca în turul 2 împotriva bulgarilor de la Levski Sofia.

Levski Sofia – Universitatea Craiova LIVE TEXT

Campioana României are un început bun de sezon. Pe lângă cele două victorii din cupele europene, oltenii au câştigat şi Supercupa României la loviturile de departajare, în faţa lui U Cluj, dar şi meciul din prima etapă cu UTA Arad, scor 4-0.

De partea cealaltă, campioana Bulgariei a trecut de Borac Banja Luka după 1-1 în tur şi 4-0 în retur. Levski Sofia a câştigat titlul în ţara vecină după o pauză de 17 ani şi a pus capăt supremaţiei lui Ludogorets.

Echipa care se va impune în această dublă va juca în turul 3 preliminar Champions League împotriva câştigătoarei dintre Omonia Nicosia şi Kairat Almaty. Învinsa va continua în Europa League, tot în turul 3 preliminar, unde va juca împotriva echipei care pierde dubla din preliminariile Champions League dintre Sabah şi KuPS.

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Echipele probabile în Levski Sofia – Universitatea Craiova

  • Levski Sofia (4-4-2): Vutsov – Kamdem, Dimitrov, Makoun, Maicon – Oko-Flex, Bouras, Serginho, Bala – Reinaldo, Perea
    Rezerve: Vladimirov, Lukov – Aldair, Serafimov, Centelles, Trdin, Moubarik, Kusso, Soula, Stoyanchov, Lukov, Raychev
    Antrenor: Julio Velazquez
  • Universitatea Craiova (3-4-3): L. Popescu – Romanchuk, Screciu, Rus – Mora, Cicâldău, Anzor, Bancu – Etim, Nsimba, Baiaram
    Rezerve: Sava, Maxim – Crețu, Badelj, Băluță, Teles, Stefanovic, Tavares, Elisor, Matei, Băsceanu
    Antrenor: Filipe Coelho
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