Kennedy Boateng pleacă de la Dinamo! Stoperul și-a găsit deja echipă și va încasa peste 50.000 de euro pe lună - Antena Sport

Kennedy Boateng pleacă de la Dinamo! Stoperul și-a găsit deja echipă și va încasa peste 50.000 de euro pe lună

Daniel Işvanca Publicat: 23 februarie 2026, 16:09

Kennedy Boateng / SPORT PICTURES

Dinamo București a primit o lovitură de proporții cu doar două etape înaintea începerii play-off-ului, asta după ce Kennedy Boateng și-a anunțat intenția de a părăsi formația din Ștefan cel Mare.

Stoperul evaluat de Transfermarkt la 1,2 milioane de euro și-a dat deja acordul la noua echipă și va avea un salariu lunar de peste 50.000 de euro.

Kennedy Boateng s-a înțeles cu noua sa echipă. Salariu uriaș pentru stoper

Kennedy Boateng mai are contract cu Dinamo București până la finalul acestui sezon, iar stoperul a luat decizia de a nu continua sub comanda lui Zeljko Kopic, în ciuda eforturilor făcute de către cei din conducere.

Potrivit prosport.ro, fundașul în vârstă de 29 de ani a bătut palma cu cei de la Shandong Taishan, formație unde au mai evoluat în trecut Ionel Dănciulescu și Marius Niculae.

Gruparea chineză a venit și cu o propunere salarială consistentă pentru jucătorul care este evaluat în prezent la 1,2 milioane de euro. Sursa citată menționează că salariul lunar al acestuia va depăși 50.000 de euro.

  • 61 de meciuri, 6 goluri și 2 assist-uri sunt cifrele lui Boateng la Dinamo
  • el a fost adus gratis de „câini” în vara anului 2024, de la Lustenau
