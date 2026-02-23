Darius Olaru a plecat cu duba de la stadion, nu cu autocarul echipei! Care este motivul - Antena Sport

Căpitanul FCSB-ului, Darius Olaru (27 de ani), a plecat cu duba de la stadionul Arena Naţională, după victoria campioanei, cu 4-1, cu “lanterna” clasamentului, Metaloglobus.
Potrivit gsp.ro, care a publicat şi imagini, Darius Olaru a fost cel care a cerut ca autocarul FCSB-ului să plece fără el, în condiţiile în care el a mers la interviul de după meci şi, apoi, la declaraţii la zona mixtă.
Olaru a circulat alături de magazioneri, în partea din faţă a dubei cu care se transportă echipamentele jucătorilor campioanei.
Darius Olaru nu s-a ferit de cuvinte, după FCSB – Metaloglobus 4-1. Căpitanul FCSB-ului a mărturisit că nu se aştepta ca echipa la care evoluează, ce a cucerit titlul în ultimele două sezoane, să nu fie la mâna ei pentru calificarea în play-off. Olaru a spus că atât jucătorii, cât şi staff-ul poartă vina pentru ce s-a întâmplat în acest sezon. El a spus că speră la calificarea în play-off până în ultimul moment.
“Atât timp cât sunt şanse, eu cred. Intru la fiecare meci să dau totul, să câştig, orice ar fi.
Nu mă gândeam că o să ajungem aici, în situaţia asta. Cu toţii cred că am greşit, echipa, staff-ul, toată lumea cred a greşit. Nu trebuia să ajungem în situaţia asta. Am intrat în foarte multe meciuri în acest sezon pe vârfuri”, declara Darius Olaru, potrivit digisport.ro, după FCSB – Metaloglobus 4-1.
FCSB – Metaloglobus 4-1
FCSB a învins-o, luni seara, pe teren propriu, cu 4-1, pe “lanterna” Metaloglobus, în ultimul meci al etapei a 28-a din Liga 1.
A fost un prim sfert de oră animat pe Arena Naţională, acolo unde Bîrligea a deschis scorul din pasa lui Pantea, în minutul 5, iar oaspeţii au egalat două minute mai târziu, prin lovitura de cap a lui Huiban. În minutul 13 debutantul Ofri Arad a înscris pentru FCSB, dar golul a fost anulat pentru ofsaid. Roş-albaştrii l-au pierdut pe Florin Tănase, accidentat şi înlocuit la jumătatea reprizei, dar au intrat cu avantaj la vestiare după ce Olaru a deviat în gol şutul lui Pantea, din minutul 26.
Imediat după pauză, Bădescu a bifat o mare ocazie în contul lui Metaloglobus, trimiţând în bară, în minutul 47. Ca răspuns, Miculescu şi-a reglat tirul, şutând pe lângă poartă, în minutul 49, pentru ca două minute mai târziu acelaşi jucător să îl dribleze pe Gavrilaş şi să înscrie pentru gazde. Oaspeţii au rămas în zece din minutul 54, când Mike Cestor a primit al doilea cartonaş galben şi a fost eliminat. Cisotti a primit de la Lixandru, în minutul 78, şi a închis tabela, iar FCSB s-a impus cu 4-1 şi e pe locul 7, cu 43 de puncte. Metaloglobus rămâne pe ultimul loc, cu 11 puncte.
- Darius Olaru, discurs dur: “Toţi am greşit, jucători, staff. E normal că ne-au părăsit suporterii”