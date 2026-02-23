Darius Olaru a plecat cu duba de la stadion, nu cu autocarul echipei! Care este motivul - Antena Sport

Căpitanul FCSB-ului, Darius Olaru (27 de ani), a plecat cu duba de la stadionul Arena Naţională, după victoria campioanei, cu 4-1, cu “lanterna” clasamentului, Metaloglobus.

Olaru a părăsit Arena Naţională cu duba cu care se transportă echipamentele FCSB-ului.

Potrivit gsp.ro, care a publicat şi imagini, Darius Olaru a fost cel care a cerut ca autocarul FCSB-ului să plece fără el, în condiţiile în care el a mers la interviul de după meci şi, apoi, la declaraţii la zona mixtă.

Olaru a circulat alături de magazioneri, în partea din faţă a dubei cu care se transportă echipamentele jucătorilor campioanei.

Darius Olaru nu s-a ferit de cuvinte, după FCSB – Metaloglobus 4-1. Căpitanul FCSB-ului a mărturisit că nu se aştepta ca echipa la care evoluează, ce a cucerit titlul în ultimele două sezoane, să nu fie la mâna ei pentru calificarea în play-off. Olaru a spus că atât jucătorii, cât şi staff-ul poartă vina pentru ce s-a întâmplat în acest sezon. El a spus că speră la calificarea în play-off până în ultimul moment.