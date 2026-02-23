„Dacă mergem în play-out...”. Ce le-au transmis fanii jucătorilor de la FCSB, după victoria cu Metaloglobus - Antena Sport

Gheorghe Mustață, în Peluza Nord, la un meci al FCSB-ului/ SportPictures

FCSB a învins-o categoric pe Metaloglobus, scor 4-1, în etapa a 28-a din Liga 1. La finalul partidei, jucătorii campioanei au mers în fața galeriei, iar fanii le-au transmis un mesaj categoric.

Gheorghe Mustață, liderul galeriei roș-albastre, i-a anunțat pe jucătorii FCSB că fanii vor rămâne alături de echipă. Astfel, Peluza Nord a decis să rămână alături de campioană indiferent de rezultatele obținute.

Fanii FCSB-ului, mesaj pentru jucători după victoria cu Metaloglobus

„Chiar dacă mergem în play-out, vom fi alături de voi. Și la bine, și la rău suntem alături de voi”, a transmis Gheorghe Mustață, conform digisport.ro, după FCSB – Metaloglobus 4-1.

FCSB a acumulat 43 de puncte, după ce a învins-o fără emoții pe Metaloglobus. Campioana a urcat pe locul șapte, fiind la trei puncte distanță de ultima clasată în play-off, FC Argeș.

FCSB are nevoie de victorii în meciurile rămase de disputat în retur, cu UTA și U Cluj. Totodată, pentru ca roș-albaștrii să se califice în play-off au nevoie și ca unul dintre următoarele trei scenarii să se îndeplinească: