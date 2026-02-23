„Dacă mergem în play-out...”. Ce le-au transmis fanii jucătorilor de la FCSB, după victoria cu Metaloglobus - Antena Sport

Închide meniul
„Dacă mergem în play-out…”. Ce le-au transmis fanii jucătorilor de la FCSB, după victoria cu Metaloglobus

Viviana Moraru Publicat: 23 februarie 2026, 23:39

Gheorghe Mustață, în Peluza Nord, la un meci al FCSB-ului/ SportPictures

FCSB a învins-o categoric pe Metaloglobus, scor 4-1, în etapa a 28-a din Liga 1. La finalul partidei, jucătorii campioanei au mers în fața galeriei, iar fanii le-au transmis un mesaj categoric.  

Gheorghe Mustață, liderul galeriei roș-albastre, i-a anunțat pe jucătorii FCSB că fanii vor rămâne alături de echipă. Astfel, Peluza Nord a decis să rămână alături de campioană indiferent de rezultatele obținute.  

Fanii FCSB-ului, mesaj pentru jucători după victoria cu Metaloglobus 

„Chiar dacă mergem în play-out, vom fi alături de voi. Și la bine, și la rău suntem alături de voi”, a transmis Gheorghe Mustață, conform digisport.ro, după FCSB – Metaloglobus 4-1. 

FCSB a acumulat 43 de puncte, după ce a învins-o fără emoții pe Metaloglobus. Campioana a urcat pe locul șapte, fiind la trei puncte distanță de ultima clasată în play-off, FC Argeș. 

FCSB are nevoie de victorii în meciurile rămase de disputat în retur, cu UTA și U Cluj. Totodată, pentru ca roș-albaștrii să se califice în play-off au nevoie și ca unul dintre următoarele trei scenarii să se îndeplinească:

  • FC Argeș să obțină maximum două puncte din meciurile cu Dinamo și Unirea Slobozia. În caz de egalitate de puncte cu FCSB, piteștenii au avantajul meciurilor directe, după cele două victorii obținute, 2-0 în tur și 1-0 în retur;   
  • CFR Cluj să obțină maximum un punct din meciurile cu Farul și Dinamo. De asemenea, și clujenii au avantaj în caz de egalitate de puncte cu FCSB, la finalul sezonului regular;  
  • U Cluj să obțină maximum un punct din meciul cu Oțelul, luând în calcul scenariul în care ar pierde cu FCSB în deplasare, în ultima etapă. 
