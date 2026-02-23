Dinamo mai pierde un jucător important în vară, în afară de Kennedy Boateng! - Antena Sport

În afară de Kennedy Boateng (29 de ani), care va pleca sigur în vară, atunci când îi expiră contractul cu Dinamo, echipa antrenată de Zeljko Kopic (48 de ani) va mai pierde un jucător la finalul sezonului.

Este vorba despre Georgi Milanov (34 de ani), căruia îi expiră şi lui contractul cu Dinamo în vară.

Georgi Milanov va pleca şi el în vară de la Dinamo

Potrivit gsp.ro, Milanov a dorit să plece şi în vara trecută de la Dinamo, pentru a se întoarce în Bulgaria. Transferul a picat, aşa că Milanov şi-a prelungit contractul pentru un an, cu opţiune pe încă un an. Sursa citată notează că opţiunea nu va fi activată, aşa că înţelegerea se va încheia în vară.

Georgi Milanov este cotat de către transfermarkt.com la 450.000 de euro. În acest sezon, Milanov a jucat în 23 de meciuri în campionat, marcând un gol şi reuşind un assist. A jucat în 2 partide şi în Cupa României.

Milanov joacă la Dinamo din sezonul 2023-2024. El a evoluat în 54 de meciuri pentru naţionala Bulgariei, pentru care a marcat şi 2 goluri. Dinamo e pe locul 2 în Liga 1, cu 52 de puncte, la egalitate cu Rapid. Giuleştenii s-au impus cu 2-1 în meciul direct cu Dinamo, în etapa trecută. Dinamo a pierdut şi în tur cu Rapid, cu 2-0. Lider e Universitatea Craiova, cu 56 de puncte.