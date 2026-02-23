Gigi Becali a făcut praf un jucător din Liga 1, de la care aştepta ajutor pentru play-off: "În halul ăsta" - Antena Sport

Gigi Becali l-a făcut praf pe Denis Alibec, după FC Argeş – Farul 1-0, meci de la care latifundiarul de la FCSB trăgea speranţe privind calculele de accedere în play-off.

Campioana avea nevoie de un pas greşit al piteştenilor, care însă nu a venit. Jucătorul cedat de Becali la Farul a avut o ocazie uriaşă de a egala în repriza secundă şi nu s-a mai evidenţiat cu nimic.

Gigi Becali l-a criticat dur pe Alibec

“De două lucruri îmi pare rău. Că l-am dat pe Alibec, am zis că face ceva, nu a făcut nimic. Și că l-am dat pe Politic.

Dacă nu erau Alibec și Politic, poate scoteau alte rezultate Farul și Hermannstadt. Nu ai văzut aseară? Să nu ții de o minge? Să le dai pe toate la adversar?

(n.r. – Alibec cum vi s-a părut?) Nu am văzut în viața mea fotbalist în halul ăsta. Să nu ții de nicio minge? Mai bine era Vojtus, ăla măcar dădea gol cu capul acolo”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.