Gigi Becali a făcut praf un jucător din Liga 1, de la care aştepta ajutor pentru play-off: "În halul ăsta" - Antena Sport

Gigi Becali a făcut praf un jucător din Liga 1, de la care aştepta ajutor pentru play-off: “În halul ăsta”

Dan Roșu Publicat: 23 februarie 2026, 12:31

Gigi Becali, în timpul unui interviu - Hepta

Gigi Becali l-a făcut praf pe Denis Alibec, după FC Argeş – Farul 1-0, meci de la care latifundiarul de la FCSB trăgea speranţe privind calculele de accedere în play-off.

Campioana avea nevoie de un pas greşit al piteştenilor, care însă nu a venit. Jucătorul cedat de Becali la Farul a avut o ocazie uriaşă de a egala în repriza secundă şi nu s-a mai evidenţiat cu nimic.

Gigi Becali l-a criticat dur pe Alibec

“De două lucruri îmi pare rău. Că l-am dat pe Alibec, am zis că face ceva, nu a făcut nimic. Și că l-am dat pe Politic.

Dacă nu erau Alibec și Politic, poate scoteau alte rezultate Farul și Hermannstadt. Nu ai văzut aseară? Să nu ții de o minge? Să le dai pe toate la adversar?

(n.r. – Alibec cum vi s-a părut?) Nu am văzut în viața mea fotbalist în halul ăsta. Să nu ții de nicio minge? Mai bine era Vojtus, ăla măcar dădea gol cu capul acolo”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.

Cum mai ajunge FCSB în play-off, cu 3 victorii în ultimele 3 etape

  • FC Argeș să obțină maximum două puncte din meciurile cu Dinamo și Unirea Slobozia. În caz de egalitate de puncte cu FCSB, piteștenii au avantajul meciurilor directe, după cele două victorii obținute, 2-0 în tur și 1-0 în retur;
  • CFR Cluj să obțină maximum un punct din meciurile cu Farul și Dinamo. De asemenea, și clujenii au avantaj în caz de egalitate de puncte cu FCSB, la finalul sezonului regular
  • U Cluj să obțină maximum un punct din meciul cu Oțelul, luând în calcul scenariul în care ar pierde cu FCSB în deplasare, în ultima etapă
