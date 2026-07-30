„Dezastruos”. Florin Tănase nu s-a ferit de cuvinte după ce FCSB a fost eliminată rușinos din Europa

Florin Tănase, mijlocașul celor de la FCSB, s-a arătat deznădăjduit după ce echipa sa a fost eliminată din cupele europene de către mai slab cotata FK Auda, scor la general 3-7. Golgheterul din sezonul trecut al roș-albaștrilor și-a avertizat colegii din vestiar cu privire la ce ar putea să se întâmple la club după acest dezastru.

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FCSB a fost eliminată din turul 2 preliminar Conference League după ce a fost învinsă cu scorul de 7-3 la general de letonii de la FK Auda. După 2-3 în meciul tur, formația de la Marea Baltică s-a impus din nou cu 4-1 la capătul unei partide în care roș-albaștrii au irosit ocazii uriașe, fiind astfel eliminați din cupele europene.

Florin Tănase, debusolat după eliminarea din cupele europene

După meci, la flash-interviu a apărut Florin Tănase, care a discutat despre prestația modestă pe care au avut-o el și colegii săi. De asemenea, mijlocașul de 31 de ani a vorbit și despre cum ar putea să se transpună acest rezultat și în campionat.

„Un meci dezastruos pe care l-am făcut în această seară. Pe fondul unui joc prost, ne-am creat ocazii, dar jocul nu cred că… Nu meritam, zic eu, să mergem mai departe. Dacă aveam un joc bun și Dumnezeu ne răsplătea și marcam, dar, cum am zis, jocul nu ne dă încrederea aia și nu marcăm.

Se pare că, dacă nu se vor schimba lucrurile și în campionat, de pe primul loc putem ajunge unde am mai fost anul trecut și trebuie să îmbunătățim.