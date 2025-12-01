Jurnal Antena Sport | Destinul i-a adus împreună - Antena Sport

Marius Măldărășanu, aproape să fie demis de la Hermannstadt. Nu a făcut deplasarea pentru meciul de Cupă

Foto Gicu Grozav, mesaj pentru soţia lui, Sorina, după ce a reuşit o “dublă” de senzaţie pentru Petrolul!

„Tot timpul ne-a făcut probleme”. Mihai Stoica a făcut praf arbitrajul după victoria FCSB-ului cu Farul. Faza care l-a enervat

FIFA va anunța calendarul World Cup 2026 pe 6 decembrie. Eveniment impresionant la Washington

Decizia luată de Daniele De Rossi în privinţa lui Nicolae Stanciu! Anunţul făcut de Gazzetta dello Sport

Video Jurnal Antena Sport | Alexandru Urzică vrea să-i calce pe urme tatălui lui

VIDEO Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte

Câţi bani a încasat Ronaldinho pentru meciul jucat la Iaşi, contra legendelor României. Suma incredibilă

Transferul momentului pentru FCSB. A ajuns la București să semneze: “Mă bucur să fiu din nou aici”

E oficial! FCSB rămâne fără Siyabonga Ngezana. Unde merge fotbalistul

“E fotbalist de fotbalist!” Gigi Becali a găsit noua “perlă” de la FCSB

Salariul fabulos pe care îl câştigă un jucător al Universităţii Craiova. E cel mai bine plătit jucător din Liga 1!