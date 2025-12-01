Marius Măldărășanu, aproape să fie demis de la Hermannstadt. Nu a făcut deplasarea pentru meciul de Cupă - Antena Sport

Marius Măldărășanu este aproape de demiterea de la Hermannstadt. Antrenorul de 50 de ani nu a făcut deplasarea alături de sibieni la Botoșani, pentru meciul din a doua etapă a grupelor Cupei României.
Hermannstadt traversează o situație extrem de dificilă. Trupa din Sibiu ocupă penultimul loc în Liga 1, cu 12 puncte, acumulate după 18 meciuri jucate.
Marius Măldărășanu, aproape să fie demis de la Hermannstadt
În ultimul meci, sibienii au fost învinși de UTA pe teren propriu, scor 1-2. După această partidă, conform gsp.ro, Marius Măldărășanu a luat decizia de a nu face deplasarea alături de echipă pentru meciul de Cupă cu Botoșani.
Antrenorul urmează să aibă o discuție finală cu oficialii de la Hermannstadt, fiind dispus să plece de la echipă. Măldărășanu consideră că moralul jucătorilor săi este la pământ, astfel că formația din Sibiu are nevoie de o schimbare majoră cât mai rapid pentru a se redresa.
Hermannstadt nu a mai învins pe nimeni în Liga 1 din septembrie. La momentul respectiv, sibienii o învingeau cu scorul de 2-1 pe Rapid, în Giulești, iar în ultimele opt etape au acumulat doar două puncte, după remizele cu FCSB (2-2) și cu Metaloglobus (1-1).
Marius Măldărășanu mai are contract cu Hermannstadt până în vara lui 2027. El îi antrenează pe sibieni din vara lui 2021, reușind să readucă echipa în Liga 1. La meciul cu Botoșani, de miercuri, sibienii ar urma să fie conduși de pe margine de secunzii Valentin Negru și Laurențiu Costache.
După eșecul cu UTA, Marius Măldărășanu a avut un discurs dur și a transmis că echipa sa poate pierde cu orice adversar.
„Avem meci la Botoșani în Cupă, apoi în Cluj, sunt meciuri grele. Noi pierdem acasă cu orice echipă. Eram cândva o echipă de neînvins la Sibiu, acum lucrurile stau total invers. Parcă suntem masochiști. Ne facem rău singuri, când nu greșim fotbalistic, greșim printr-un gest. Asta contează, pierzi puncte, încrederea de care tot vorbesc. Mergem mai departe. Nu vreau să vorbesc de altceva. Nici eu nu mai rezist”, spunea Marius Măldărășanu, după Hermannstadt – UTA 1-2.
- „Tot timpul ne-a făcut probleme”. Mihai Stoica a făcut praf arbitrajul după victoria FCSB-ului cu Farul. Faza care l-a enervat
- Gicu Grozav, mesaj pentru soţia lui, Sorina, după ce a reuşit o “dublă” de senzaţie pentru Petrolul!
- “De mult nu s-a mai întâmplat asta” Reacţia lui Eugen Neagoe după ce echipa lui a ieşit din zona roşie!
- U Cluj – Universitatea Craiova 0-0. Bară a lui Baiaram! Gertmonas, parade de excepţie
- Prima reacție a lui Andre Duarte după ce a semnat cu FCSB. Mesaj direct pentru fani