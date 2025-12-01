Marius Măldărășanu, aproape să fie demis de la Hermannstadt. Nu a făcut deplasarea pentru meciul de Cupă - Antena Sport

Marius Măldărășanu este aproape de demiterea de la Hermannstadt. Antrenorul de 50 de ani nu a făcut deplasarea alături de sibieni la Botoșani, pentru meciul din a doua etapă a grupelor Cupei României.

Hermannstadt traversează o situație extrem de dificilă. Trupa din Sibiu ocupă penultimul loc în Liga 1, cu 12 puncte, acumulate după 18 meciuri jucate.

Marius Măldărășanu, aproape să fie demis de la Hermannstadt

În ultimul meci, sibienii au fost învinși de UTA pe teren propriu, scor 1-2. După această partidă, conform gsp.ro, Marius Măldărășanu a luat decizia de a nu face deplasarea alături de echipă pentru meciul de Cupă cu Botoșani.

Antrenorul urmează să aibă o discuție finală cu oficialii de la Hermannstadt, fiind dispus să plece de la echipă. Măldărășanu consideră că moralul jucătorilor săi este la pământ, astfel că formația din Sibiu are nevoie de o schimbare majoră cât mai rapid pentru a se redresa.

Hermannstadt nu a mai învins pe nimeni în Liga 1 din septembrie. La momentul respectiv, sibienii o învingeau cu scorul de 2-1 pe Rapid, în Giulești, iar în ultimele opt etape au acumulat doar două puncte, după remizele cu FCSB (2-2) și cu Metaloglobus (1-1).