FIFA va anunța calendarul World Cup 2026 pe 6 decembrie. Eveniment impresionant la Washington - Antena Sport

FIFA va dezvălui calendarul meciurilor Cupei Mondiale din 2026 în cadrul unei transmisii globale în direct, pe 6 decembrie de la Washington.

Cu această ocazie, Federația Internațională de fotbal va anunța orele şi stadioanele celor 104 meciuri din cadrul turneului final care va avea loc în Statele Unite, Mexic şi Canada și se va vedea exclusiv în Universul Antena.

După cum a anunţat FIFA într-un comunicat difuzat luni, transmisia va debuta la ora locală 12:00 (17:00 GMT) şi se va desfăşura la 24 de ore după tragerea la sorţi care va avea loc tot în capitala Statelor Unite şi care va stabili componenţa celor 12 grupe a câte patru echipe.

Calendarul va fi prezentat de preşedintele FIFA, Gianni Infantino, care va fi însoţi pe scenă de legende FIFA şi reprezentanţi ai celor 42 de echipe deja calificate, precum şi ai selecţionatelor care încă concurează pentru un loc.

Pe parcursul show-ului vor fi oferite analize şi reacţii ale experţilor în legătură cu meciurile şi evenimentele cheie, precum şi perspective legate de oraşele care îi vor găzdui pe suporteri anul viitor în iunie şi iulie.